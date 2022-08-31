Україна отримає від США системи NASAMS у 2024 році - Пентагон

США нададуть Україні ЗРК у 2024 році / 24 канал

США уклали важливий контракт на 182 млн доларів, який передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році.

За словами офіційного представника Міноборони США генерала Патріка Райдера під час сьогоднішнього брифінгу, ці системи необхідні Україні для формування стійкого захисту країни в майбутньому.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

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Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

У рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

США планують почати постачання озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.

30 серпня стало відомо, що потужна поставка американського зброї для України була призначена для контрнаступу на півдні.

За словами представника адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.

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