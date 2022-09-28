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Комплекси, яких немає навіть в армії ФРН: Берлін у жовтні може передати Україні новітні ЗРК IRIS-T

28 вересня 2022, 13:55

На політичному рівні рішення про передачу Києву комплексів IRIS-T вже ухвалено, сказала Анка Фельдгузен.

Німеччина, Iris-T
Німеччина обіцяє поставити Україні IRIS-T в три етапи / Колаж pixabay , defenceredefined.com.cy

Німеччина може передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T вже в жовтні. Комплекси ще на виробництві, таких установок немає на озброєнні навіть у Бундесверу. Рішення про передачу ЗРК на політичному рівні вже ухвалено, залишилося врегулювати питання постачань. Другу систему повинні привезти до кінця поточного року, ще дві обіцяють Києву у 2023 році. Про це заявила німецький посол Анка Фельдгузен.

В інтерв'ю Українській правді вона розповіла про те, що таких передових систем, як зенітні ракетні комплекси IRIS-T, немає на озброєнні навіть у самої німецької армії.

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи правильно відповім, але ми знаходимося всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - зазначила дипломат.

За її словами, комплекси ще знаходяться на виробництві. Перша система, швидше за все, буде поставлена Україні в жовтні. Друга - до кінця поточного року. Ще два ЗРК повинні відправити Києву вже у 2023 році.

Посол додала, що дипломатичне рішення вже ухвалено, залишилося залагодити питання поставок.

"Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюся, що друга буде до кінця року, а решта наступний рік. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко ухвалено. Це новітні системи, але ланцюг постачань для виробництва ускладнено", - підкреслила Анка Фельдгузен.

Системи ППО для України

Президент Володимир Зеленський 27 вересня заявив, що Україна отримала від американських союзників зенітні ракетні комплекси NASAMS. Глава держави подякував Штатам, однак кількість систем не назвав. Також він підкреслив, що Україні потрібно більше установок для того, щоб закрити небо.

"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену і Конгресу за те, що ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - зазначив гарант.

Речник Командування Повітряних сил України Юрій Гнат розповів, що війська очікують від США двох батарей ЗРК NASAMS. У кожній - до 16 установок. Процес озброєння українських військ триває, на це піде час.

Дивіться відео ТСН - США замовили для України 6 установок NASAMS

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