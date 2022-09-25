Україна отримала системи NASAMS - Зеленський

ЗСУ вже отримали від США системи NASAMS, але їх недостатньо, каже президент.
Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, але для закриття повітряного простору від російських ракет їх все ще недостатньо, передає CBS.
"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену і Конгресу за те, що ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - підкреслив президент України.
При цьому він додав, що США щомісяця виділяють 1,5 млрд. доларів на підтримку українського бюджету.
NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
Системи NASAMS для України
Раніше повідомлялося, що США уклали важливий контракт на 182 млн доларів, який передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році.
Пізніше генерал-лейтенант запасу і ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що перші американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS прибудуть в Україну до кінця 2022 року.
Однак нещодавно стало відомо, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS від США вже протягом двох місяців. Про це йдеться в заяві прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.
Читайте також:
- Захист від російських ракет: у ЗСУ розповіли про нові далекобійні ЗРК
- Пентагон купить для України ракетні комплекси NASAMS на $182 млн
- Україна отримає від США системи NASA в 2024 році - Пентагон