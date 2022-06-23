Україна отримає німецьку систему ППО IRIS-T SLS, якої ще немає на озброєнні в Бундесверу – посол

Україна отримає німецьку систему ППО IRIS-T SLS, якої ще немає на озброєнні в Бундесверу/ Diehl Defence, ОК "Схід"

Україна отримає від Німеччини потужну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS. Уже був укладений відповідний контракт між українською стороною та німецьким виробником зброї Diehl Defence.

При цьому за закупівлю першої такої системи заплатить німецький уряд. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами посла, такої системи ППО поки що немає навіть на озброєнні німецьких збройних сил.

"Я пишаюся тим, що мені та нашій команді вдалося подолати шалений політичний опір і в тісній закулісній взаємодії з виробником – компанією Diehl Defence – домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро, причому коштом німецького уряду", – сказав Мельник.

Також він висловив подяку за досягнення такої домовленості канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

"До речі, навіть у Бундесверу немає поки такої ППО", – зазначив посол.

Мельник висловив сподівання, що Німеччина може підтримати закупівлю у подальшому ще 10 таких же систем протиповітряної оборони.

Система ППО IRIS-T – характеристики

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Його розробила німецька компанія Diehl Defence.

Згідно з даними у відкритих джерелах, дальність пуску ракет з такого комплексу приблизно 25 кілометрів, а швидкість польоту ракети – 1020 метрів за секунду або 3672 кілометрів за годину.

Пускова установка має вісім ракет.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначав, що ФРН поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

Також раніше Мельник зазначав, що таку ППО Україні можуть передати у жовтні цього року. За його словами, вона одразу захищатиме Київ, а в наступні роки – й інші міста України.

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