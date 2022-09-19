Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку і установки Mars II

РСЗВ Mars II / bundeswehr de, president.gov.ua

Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку.

Як повідомляє Міноборони Німеччини в Twitter, ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo.

Крім техніки, в Німеччині також запустять навчальні проекти для українських військових.

"Цим ми продовжуємо підтримувати Україну в боротьбі за її цілісність і суверенітет", - йдеться в повідомленні.

Бронетранспортер Dingo - це спеціальна озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки. Німеччина має понад 500 таких автомобілів у різних модифікаціях.

Установки Mars II - це змонтована на гусеничній базі РСЗВ. Вага її ракети становить 107 кг, дальність польоту - 40 км. боєприпас здатний пробити броню товщиною до 140 мм.

Влада Німеччини звинувачує у затягуванні війни в Україні

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Франція і Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією. Вони могли з 2014 року підштовхувати Україну до того, що "ми повинні здатися Москві".

Канцлера Олафа Шольца звинуватили у затягуванні війни в Україні і недостатньої військової допомоги. Це призводить до численних жертв в Україні. Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не допомагає Україні в повному обсязі, тому неможливо зараз зупинити війну.

Згодом країна відмовилася передавати Україні бойові танки. Там зазначили, що не хочуть, щоб Німеччину втягували у війну і провокувати Путіна на вторгнення в інші держави.

Читайте також: