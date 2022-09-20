Німеччина і Словенія домовилися про танки для ЗСУ: Україна отримає 28 модернізованих Т-55

Словенський танк M-55S - це модернізований радянський танк Т-55, що випускався в 1958-1979 роках / Архівне фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 вересня, погодили передачу Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою. По суті - це покращений радянський Т-55.

Як йдеться на офіційному сайті словенського уряду, в обмін на танки Словенія отримає від Німеччини 40 німецьких військових транспортних засобів: 35 важких зедових вантажівок і п'ять важких цистерн для води.

"Цей циркулярний обмін також посилить співпрацю між Словенією та Німеччиною", — йдеться у повідомленні.

Коли словенські M-55S будуть передані ЗСУ, а головне - скільки часу фактично буде потрібно для введення в дію цих танків, не повідомляється.

Танк M-55S - що відомо

M-55S - це словенська модернізація радянських танків Т-55, що випускалися в 1958-1979 роках.

Після модернізації замість "рідної" гармати Д-10тс2 калібру 100 мм словенські танки отримали 105 мм гармату L7, спарену з кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм. Крім того, на вежу танка була встановлена модульна турель від Rafael з кулеметом ДШК. На вежу, лоб і борти була встановлена динамічна броня від Elbit sistem.

Система управління вогнем була покращена через інтеграцію цифрового балістичного комп'ютера, також встановлена система лазерних датчиків LIRD-1a для активації димових гранатометів.

На робочі місця навідника, командира і механіка-водія були встановлені оптичні прилади від словенської фірми Fotona, призначеної для установки на югославські танки М-84. Потужність силової установки V-12 була збільшена від 520 до 600 кінських сил.

Військова допомога Україні

19 вересня стало відомо, що Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку. Як повідомляє Міноборони Німеччини, ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo. Крім техніки, в Німеччині також запустять навчальні проекти для українських військових.

Раніше у Збройних силах Німеччини виступили проти подальшої військової допомоги Україні. Глава Союзу військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер заявив, що військова допомога Україні нібито "послаблює бундесвер".

16 вересня стало відомо, що Сполучені Штати в рамках нового пакету військової допомоги на 600 мільйонів доларів покриють критично важливі потреби України у сфері оборони та безпеки держави. Київ отримає боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, радари і вантажівки. За час президентства Джо Байдена американці виділили українській державі понад 15,8 млрд доларів допомоги.

Інші новини: