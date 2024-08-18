У Ростовській області РФ дрони вдарили по нафтобазі: дим і вогонь видно за сотні метрів

У ніч на неділю, 18 серпня, безпілотники вдарили по нафтобазу у Пролетарську Ростовської області країни-агресорки Росії. Після атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.
Дим і вогонь від пожежі було помітно за сотні метрів. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
У той же час губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram заявив, нібито сили ППО відбили атаку дронів, а пожежа, мовляв, виникла через падіння уламків.
"На південному сході Ростовської області силами ППО також було відбито атаку БПЛА. Унаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", – написав Голубєв.
Пізніше він зазначив, що гасіння пожежі було призупинено через повторну атаку безпілотників.
У російських пропагандистських ЗМІ одразу почали звинувачувати в атаках ЗСУ.
Попередньо відомо, що відбулося влучання в одразу у два резервуари з нафтою на підприємстві "Кавказ".
Дивіться відео пожежі на нафтобазі в Ростовській області:
Вибухи і пожежі в Росії – останні новини
Раніше повідомлялося, що Росія накрила ФАБами своїх пропагандистів у Льгові. Рупори Кремля фактично зафіксували, як їхня бойова авіація "зносить" російське місто.
Також раніше стало відомо, що у РФ впав бомбардувальник Ту-22М3. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 упав на безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає, сказали у Міністерстві оборони окупантів агресора Росії.
Пізніше з'явилися нові подробиці падіння бомбардувальника Ту-22М3 в Росії. Четверо членів екіпажу катапультувалися, але одного з них це не врятувало.
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