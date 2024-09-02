"Паляниця" вдарила по Криму у серпні: усе, що відомо про ракету-дрон ЗСУ

Експерти вагаються, чи ідеться про крилату ракету, чи — про реактивний дрон.

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Паляниця - нова зброя ЗСУ - що про неї відомо / Колаж Главреда. Фото: скріншот, United24

Україна застосувала свою нову розробку ракету-дрон "Паляниця" нібито по цілях окупантів у Криму в серпні 2024 року, стверджують журналісти УП.

Водночас ЗМІ відмовилися уточнювати, по яких саме обʼєктах "прилетіло" — зауважувалося тільки, що було зафіксовано ураження.

Також вказується, що це була комплексна операція. Імовірно, ідеться про взаємодію різних структур Міноборони або залучення різних типів озброєння для повітряної атаки.

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Ракета-дрон "Паляниця" - що відомо про нову розробку України

Бойовий радіус — засекречено

Бойова частина — засекречено

Виготовлено — засекречено

Двигун — турбореактивний

У межах дії ракети-дрона 20 військових російських аеродромів.

Розробку "Паляниці" завершили всього за півтора роки.

Запускається з наземної платформи.

"Паляниця" - швидкість і цілі атак

За словами авіаексперта Валерія Романенка, дрон може розвивати швидкість 400-450 км / год.

Романенко вважає, що ідеться не про ракету-дрон, а про реактивний дрон.

Також він допускає, що на дроні стоїть інерційна навігаційна система + з супутниковою орієнтацією.

Навіть без донаведення дрон вилучатиме у ціль з похибкою у 100-200 м. Втім, поки цими дронами можна працювати лише по аеродромах.

Схожа на Фау-1 - що це таке

Тоді як волонтер і радіоінженер Юрій Касьянов зауважив, що "Паляниця" нагадує німецьку крилату ракету "Фау-1".

Німецька "паляниця" Фау-1 (Fi-103, "Фізелер-103") мала реактивний двигун, автопілот, стартувала з катапульти, летіла на дальність 280 км (пізніше її було збільшено до 500 км) і несла бойову частину вагою від 500 кг до 1 тонни.

Це була перша у світі серійна крилата ракета.

Переваги такого типу ракети:

швидше досягає цілі;

потенційно може нести потужнішу бойову частину;

її складніше збити, і ловці за "шахедами" з кулеметами тут малоефективні.

Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Нова ракета-дрон Паляниця - головне

У суботу, 24 серпня, Володимир Зеленський оголосив про перше успішне використання нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Проте цю зброю могли застосовувати й раніше під час ударів по ворожих об’єктах, пише Defense Express. Зокрема - під час атак на тимчасово окупованих територіях.

У матеріалі Главреда "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні" йдеться про те, що нова зброя для ЗСУ Паляниця дістане до російської столиці з Харкова і Сум.

Через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо.

Крім того, Україна розвиває виробництво далекобійних дронів.

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