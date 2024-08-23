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Пожежу на нафтобазі у Пролетарську не можуть приборкати шостий день: горять будинки

Руслана Заклінська
23 серпня 2024, 23:12
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Вогонь перекинувся на приміську забудову, а також загорілася суха рослинність і очерет.
Пожежу на нафтобазі у Пролетарську не можуть приборкати шостий день: горять будинки
Пожежа на нафтобазі у Пролетарську перекинулася на будинки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Пролетарську Ростовської області вже шосту добу триває масштабна пожежа на нафтобазі, що належить Росрезерву. Пожежа, яка почалася 18 серпня внаслідок атаки безпілотників, продовжує розгоратися і поширюється на прилеглі будинки та території. Про це повідомило МНС РФ у Telegram та російські Telegram-канали.

Пожежники не можуть ліквідувати вогонь, оскільки атаки дронів постійно "підживлюють" полум'я. Вогонь вийшов за межі нафтобази.

Дивіться відео пожежі у Пролетарську:

відео дня

Згідно з повідомленням МНС РФ, пожежа поширилася на "суху рослинність". Російські Telegram-канали уточнюють, що вогонь охопив очеретяні зарослі.

З очерету полум'я поширилось на приміську забудову. У російському Пролетарську спалахнула ціла вулиця з будинками.

Також на кажрах пожежі видно, що загоряння сталося неподалік залізниці, на якій перевозять цистерни.

У Пролетарську пожежа поблизу залізниці:

Офіційно МНС Росії не підтверджує зв'язок між пожежею на нафтобазі та новим загорянням, але російські Telegram-канали припскають, що пожежу міг організувати хтось із диверсантів.

Станом на вечір ситуація залишається критичною: пожежу локалізувати не вдалося, а ресурси російських рятувальних служб перевантажені. Частину пожежників перекинули з гасіння нафтобази.

Атака на нафтобазу в Ростовській області - головне

Як повідомляв Главред, у ніч проти 18 серпня у Ростовській області сталася атака дронів. БпЛА уразили паливний об'єкт країни-агресора. У російських пабліках викладали фото і відео наслідків "прильотів".

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу. Сили оборони зафіксували щонайменше два осередки загоряння на території російської нафтобази.

На нафтобазі зберігали нафту і нафтопродукти, які поставлялися також і для потреб окупаційної армії РФ.

На другий день ліквідації пожежі вогонь охопив понад 5 резервуарів із паливом, гриміли нові вибухи.

Станом на ранок третього дня площа пожежі становила 10 тисяч квадратних кілометрів - окупанти залучили до ліквідацій наслідків літаки Іл-76 МНС і кілька поїздів.

Внаслідок атаки спалахнуло близько 20 цистерн з дизельним паливом обсягом 5 тисяч кубічних метрів кожна. Для боротьби з пожежею залучено авіацію МНС РФ, спеціальні потяги та понад 500 рятувальників з сусідніх регіонів. Внаслідок інциденту постраждали 49 пожежників.

З 19 серпня в Пролетарську діє режим надзвичайного стану.

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