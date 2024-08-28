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Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі "Атлас"

Руслана Заклінська
28 серпня 2024, 23:22
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Супутникові знімки підтверджують масштабну пожежу на російській нафтобазі "Атлас", там палають резервуари з паливом.
Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі 'Атлас'
Уражена нафтобаза в Ростовській області досі палає / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Радіо Свобода

Нафтобаза "Атлас" у Ростовській області Росії продовжує палати після атаки безпілотників. Полум'я охопило два резервуари з паливом. Супутникові знімки пожежі опублікували журналісти "Радіо Свобода".

На світлинах видно, як чорний шлейф диму піднімається в небо над нафтобазою ворога. Також на фото можна помітити певні пошкодження інших об'єктів на території "Атласу".

"Ось такий вигляд має пожежа на нафтобазі "Атлас" Росрезерву на знімку, зробленому сьогодні, 28 серпня. На фотографії можна побачити, що горять два резервуари з паливом, ще кілька мають сліди ушкоджень", - повідомили журналісти.

відео дня

Згідно з інформацією з російських пабліків, шлейф диму від цієї пожежі простягнувся на щонайменше 30 кілометрів.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атака по нафтобазі "Атлас" - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня в Ростовській області РФ сталися пожежі після атаки дронів. Безпілотники атакували нафтобазу та комбінат "Атлас" у Кам'янському районі.

Також у ніч на 28 серпня дрони атакували склад боєприпасів у Воронезькій області. В результаті спільної операції ГУР та ССО було уражено нафтобазу "Атлас", яка забезпечує російські війська в Україні.

На території нафтобази досі триває пожежа.

Раніше Генштабі ЗСУ атакував нафтобазу в Ростовській області. Атаку здійснили в ніч на 18 серпня.

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