У ЄС вимагають від Монголії арешту Путіна за ордером МКС: гучна заява Брюсселя

Монголія є державою-учасницею Римського статуту МКС з 2002 року, нагадала Набіла Массралі.

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У ЄС вимагають від Монголії заарештувати Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

У Європейському союзі очікують, що Монголія, будучи учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, виконає свої зобов'язання щодо чинного ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

"Монголія є державою-учасницею Римського статуту МКС з 2002 року. З урахуванням правових зобов'язань, які він тягне за собою, ми висловили своє занепокоєння з приводу візиту (Путіна - ред.) і чітко виклали позицію МКС через нашу делегацію в Монголії. Звісно, ЄС підтримує розслідування прокурора МКС в Україні, і ми закликаємо всі держави-учасниці до повної співпраці", - заявила в Брюсселі представниця Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Набіла Массралі.

Представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу також зазначила, що в ЄС обізнані про майбутній візит.

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"Ми бачили повідомлення про майбутній візит Путіна до Монголії. Монголія, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні зв'язки відповідно до своїх інтересів. Однак щодо Путіна діє ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за незаконну депортацію і переміщення тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій України в Росію", - додала Массралі.

Що таке Міжнародний кримінальний суд МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна - останні новини за темою

Раніше було анонсовано перший візит Володимира Путіна до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Диктатор РФ Володимир Путін 3 вересня відвідає з офіційним візитом Монголію, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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