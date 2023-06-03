"Не прооперували вчасно": у Лукашенка запущена хронічна хвороба – Бульба

Білоруський диктатор має серйозні проблеми з серцево-судинною системою. Хвороба запущена, але не смертельна.

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У Лукашенка запущена хронічна хвороба, зазначає Бульба/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко має запущену хронічну хворобу. Його не прооперували тоді, коли це було потрібно, тому з’явилося весняне загострення.

Але ця хвороба не смертельна. Про це розповів колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба в інтерв’ю Главреду.

"Лукашенко хворий. У нього хронічна хвороба, запущена, яка вчасно не була прооперована, а зараз весняне загострення ось так дало про себе знати. Але за інформацією зсередини, це не смертельна хвороба… У нього запущене серцево-судинне захворювання", – зазначає білоруський громадський діяч.

За його словами, ця хвороба проявилася у Лукашенка з віком, коли в організмі з’явилося багато збоїв.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) – білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

При цьому білоруси своєму самопроголошеному "лідеру" здоров’я не бажають, а зовсім навпаки – чекають, коли він вже вирушить "в інший світ", зазначає Бульба.

"Тут у білорусів навіть певний час тому з'явився новорічний тост – "ШОС". Але це не Шанхайська організація співпраці, а "Шоб он сдох". Тобто народ його настільки "любить". І він відповідає йому тим самим, і тому душить його постійно", – сказав громадський діяч.

Бульба нагадав, що хоч від часу протестів після президентських виборів у Білорусі минуло вже кілька років, людей досі тягають на допити і багатьом присуджують штрафи. А тих, хто донатив на Збройні сили України, викликають до КДБ. При чому якщо раніше з білорусами проводили індивідуальні бесіди, то зараз вимагають здати своїх однодумців. З початку серпня 2022 року близько 38 тисяч білорусів пройшло в'язниці. І такі дії щодо громадян Білорусі продовжуються.

"Було прийнято безпрецедентне рішення всіх тих, хто на "офіційних виборах" президента підписувався за інших кандидатів, крім Лукашенка, викликати на співбесіду. Тих, хто не дуже духовитий, залишили на місці і дозволили працювати далі, а тих, чий психологічний портрет співробітники КДБ визнали досить стійким у своїх переконаннях, звільнили з роботи", – розповів Бульба.

Він наголошує, що таким чином відбулася зачистка Білорусі. З РБ, якщо брати до уваги найскромніші оцінки, видавили від 700 тисяч до 1 мільйона людей. У цьому, зокрема, були зацікавлені і росіяни, адже їм вигідно, щоб кількість тих, хто проти нинішньої самопроголошеної влади в Білорусі, налічувала не більше 2-3 відсотків, каже Бульба.

Дивіться інтерв'ю Сергія Бульби про Лукашенка Главреду:

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко із посиланням на джерела зазначає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція. Анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні розповіли, що конкретний діагноз Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

Проте пізніше Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я і заявив, що "вмирати е збирається". Білоруський диктатор сказав, що останнім часом він буцімто мав дуже щільний графік, і з цієї причини часу проходити лікування у нього, мовляв, не було.

Нагадаємо, колишній білоруський військовий офіцер, політик і громадський діяч Сергій Бульба зазначав, що на заміну Лукашенку у разі його хвороби чи смерті уже готові дві людини. Замість нього до влади в РБ може стати або очільниця Ради Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь Наталія Кочанова, або держсекретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович. При цьому у білоруської опозиції немає жодних шансів добратися до влади.

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