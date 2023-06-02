"Будують другу КНДР": на заміну Лукашенку готові 2 наступники – Бульба

У разі смерті Лукашенка уже є дві людини, які можуть стати йому на заміну. А в білоруської опозиції немає жодних шансів добратися до влади.

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На заміну Лукашенку готові два наступники/ скрін

На заміну самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку у разі його хвороби чи смерті уже готові дві людини. Замість нього до влади в РБ може стати або очільниця Ради Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь Наталія Кочанова, або держсекретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович.

При цьому у білоруської опозиції немає жодних шансів добратися до влади. Про це розповів колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба в інтерв’ю Главреду.

"Потрібно реально розуміти, що ось ці наші розпіарені лідери опозиції, "тихановські", не мають зараз жодних шансів. Та військова хунта, яка у 2020 році зрадила свій народ і пішла за узурпатором, розуміючи, що він незаконно обраний, просто так владу зараз нікому не віддасть. Тому у них за Конституцією все готово – в разі смерті Лукашенка заступає Кочанова, а в разі його екстремальної смерті ще в 2021 році був прийнятий указ про перехід влади до голови Ради Безпеки Вольфовича", – зазначає Сергій Бульба.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) – білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Зараз немає жодного варіанту майбутнього з приходом до влади лідера опозиції Світлани Тихановської, каже Бульба. При цьому він зазначає, що білоруська опозиція зараз не має сильного впливу в РБ. Адже ті, хто їх підтримував, виїхали з країни, а на інших сильно впливає пропаганда. Білорусам постійно твердять, нібито у разі обрання президентом Тихановської у Білорусі була б війна. І нібито тільки перебування при владі Лукашенка захищає РБ від війни.

"І, чесно кажучи, через цю пропаганду, оскільки вона повторюється вже третій рік, багато білорусів, які співчували протестам, сьогодні вже починають замислюватися. Мовляв, це ви протестували, а у нас все нормально. Тому ситуація не найкраща. Таке відчуття, що вони вибудовують свою паралельну Корейську народно-демократичну республіку, де всі, кому потрібна свобода, і хто хоче жити в демократичній країні, будуть просто незатребувані", – підсумував Бульба.

Дивіться інтерв'ю Сергія Бульби про Лукашенка Главреду:

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко із посиланням на джерела зазначає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція. Анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні розповіли, що конкретний діагноз Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

Проте пізніше Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я і заявив, що "вмирати е збирається". Білоруський диктатор сказав, що останнім часом він буцімто мав дуже щільний графік, і з цієї причини часу проходити лікування у нього, мовляв, не було.

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