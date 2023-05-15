Хвороба "вдарила" по серцю: у Білорусі опозиція озвучила ймовірний діагноз Лукашенка

Лукашенка могла підкосити серйозна хвороба, яка стала наслідком вірусу і відобразилася на серці білоруського диктатора.

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Білоруська опозиція назвала можливий діагноз Лукашенка/ скрін

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція.

Про це розповів представник кабінету з транзиту влади, колишній посол Білорусі в Португалії, Іспанії, Франції та Польщі Павло Латушко, повідомляє "Єврорадіо". Латушко зазначає, що, згідно з повідомленням деяких джерел, конкретний діагноз політика – інфекційно-алергічний міокардит.

Такий діагноз назвали анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні, каже представник білоруської опозиції.

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Зазначається, що у Лукашенка через інфекцію могло з’явитися запалювальне ураження серцевого м'яза.

У виданні зазначили, що людина, яка має діагноз інфекційно-алергічний міокардит, може відчувати задишку, нездужання, серцебиття, біль у серці, помірний біль у суглобах.

Офіційно у Білорусі не оголошували про будь-які діагнози самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Водночас у Держдумі країни-агресорки Росії підтвердили хворобу Лукашенка, проте намагаються переконати, нібито "нічого смертельного у цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенку "просто потрібен відпочинок".

Дивіться відеоінтерв'ю білоруського політичного і громадського діяча Андрія Саннікова Главреду, у якому він розповів про те, чи вигідно Кремлю усувати Лукашенка, чи має білоруський диктатор двійників, і що буде з Білоруссю у разі відходу Лукашенка від влади:

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