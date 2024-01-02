Не за планом: ворожа ракета рознесла цілу вулицю в Росії

Окупанти атакували Україну з самого ранку 2 січня.

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Ворожа ракета рознесла цілу вулицю в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот

Сьогодні вранці, 2 січня, російські загарбники атакували Україну ракетами. Удари були зафіксовані в Києві, Київській області та Харкові. Однак не все пішло за планом росіян.

В мережі поширили відео з села Петропавлівка, що знаходиться у Воронезькій області Росії. Там впала випущена ворожою російською армією ракета.

Після падіння снаряда пошкоджено безліч будинків, також деякі з них повністю зруйновані і згоріли. На вулиці видніється обгоріла дорога і те, що залишилося від будинків. Росіяни в подиві спостерігають за ліквідацією пожеж.

відео дня

Однак офіційних коментарів російської сторони з цього приводу на даний момент так і не надійшло.

Ракета у Воронезькій області / скріншот

Атака на Україну 2 січня

Нагадаємо, вранці 2 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу у ряді областей - окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря. Згодом серія вибухів прозвучала в Харкові, Києві та інших містах.

Всі подробиці ракетної атаки на Київ по хвилинах, читайте в матеріалі: Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертви.

Також, як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередніми даними, окупанти завдавали ударів по Харкову "Кинджалами". Постраждали понад сорок людей. Є і загиблі.

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