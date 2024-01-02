Данілов про удар РФ по Україні: "Поховаємо путінське фашистське утворення"

Секретар РНБО закликав надати Україні зброю для відбиття агресії РФ.

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Олексій Данілов прокоментував ворожий удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, апарат РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масований ракетний удар російських окупантів по Україні.

Як написав він у Facebook, Україні необхідна зброя для захисту міст від російських атак.

"Тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення - найкраща гарантія безпеки для України і світу, відсутність ракетної загрози для мирних міст. Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок...", - зазначив секретар РНБО.

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При цьому він також пообіцяв боротися, скільки б російських ракет не летіло в нашому небі.

"Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не буде помсти за всіх 513 убитих українських дітей, полеглих захисниць і захисників, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею! Дякуємо захисникам українського неба та рятувальникам, лікарям та енергетикам! Всім, хто сьогодні став на спротиву російським терористичним атакам", — додав Данілов.

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Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе 2 січня.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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