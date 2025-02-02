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Армія РФ почала наступ біля "українського плацдарму" в Курській області - ISW

Юлія Закрепа
2 лютого 2025, 09:30
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Під час невдалої російської атаки українські захисники знищили близько 19 одиниць бронетехніки.
Армія РФ почала наступ біля 'українського плацдарму' в Курській області - ISW
Яка ситуація на Курському напрямку / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова бригада, скріншот: deepstate

Головні тези ISW:

  • РФ застосовує нову тактику ударів на Курщині
  • Яка ситуація поблизу українського плацдарму

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні війська РФ 1 лютого продовжили наступальні операції в районі українського плацдарму в Курській області, але не просунулися.

Речник української бригади, яка діє в Курській області, заявив, що росіяни посилюють удари по регіону з використанням керованих плануючих бомб, передає ISW.

відео дня

Також стало відомо, що нещодавно під час невдалої російської атаки українські захисники знищили близько 19 одиниць важкої і легкої бронетехніки, після чого росармія перейшли до наступу невеликими піхотними групами.

Операція у Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Дмитро Снєгирьов повідомив, що наступ РФ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Щобільше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу та провели низку успішних контрнаступальних дій.

Стало відомо, що під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики. Щоб хоча б якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. Девід Акс розкрив, що під час Другої світової війни деякі армії використовували такі конструкції.

У ЗСУ розкрили, куди поділися війська КНДР із Курської області. Іван Тимочко розповів, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Тож навряд чи варто сподіватися на остаточне виведення бойовиків КНДР із фронту війни Росії проти України.

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