Ніколь Кідман після розлучення запідозрили в романі з голлівудською зіркою

Читайте більше:
- Чому виникли чутки про роман між Ніколь Кідман і Расселом Кроу
- Що про це говорить сама акторка
Наприкінці вересня оскароносна акторка Ніколь Кідман подала заяву про розлучення з австралійським співаком Кітом Урбаном. Пара була разом 19 років.
З чуток, причиною розставання пари стала нова жінка в житті Кіта. Цю обставину колишня пара вирішила не коментувати, проте Ніколь, за словами інсайдерів, необхідна моральна підтримка близьких. Її зірка нібито знайшла в обіймах актора Рассела Кроу, з яким знайома з юнацьких років, а 2018 року навіть зіграла його дружину (у драмі "Зниклий хлопчик" - прим. редактора).
Як повідомляє Radar Online, відтоді між акторами зав'язалася міцна дружба, і зараз, коли Кідман просто розбита, Кроу допомагає їй зібрати себе по частинах. Вони зідзвонюються практично щодня, а також ходять разом на каву.
Це спровокувало хвилю чуток про романтичну природу спілкування зірок. Варто зазначити, що наразі Рассел Кроу вже шість років перебуває у стосунках з Брітні Теріо, яку не на жарт турбує дружба її партнера з самотньою Ніколь. Сама Кідман роман із приятелем заперечує.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Анджеліна Джолі залишає Голлівуд. Зірка вирішила пошукати для себе і дітей більш спокійне місце, і обирає між країнами, які мають символічне значення в її житті.
Також стало відомо, що 69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини - письменницю Розалінд Росс. Колишня пара офіційно підтвердила розрив у пресі.
Читайте також:
- Невпізнанного Міккі Рурка зняли на порозі власного будинку
- Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях
- Переможець "Євробачення" Даміано Давид оголосив про заручини - хто обраниця
Про персону: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред