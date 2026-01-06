Ніколь Кідман після розлучення запідозрили в романі з голлівудською зіркою

Пікантності чуткам додає той факт, що сердечний друг Кідман не самотній.

Ніколь Кідман розлучення - акторці приписують роман із Расселом Кроу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/russellcrowe

Чому виникли чутки про роман між Ніколь Кідман і Расселом Кроу

Що про це говорить сама акторка

Наприкінці вересня оскароносна акторка Ніколь Кідман подала заяву про розлучення з австралійським співаком Кітом Урбаном. Пара була разом 19 років.

З чуток, причиною розставання пари стала нова жінка в житті Кіта. Цю обставину колишня пара вирішила не коментувати, проте Ніколь, за словами інсайдерів, необхідна моральна підтримка близьких. Її зірка нібито знайшла в обіймах актора Рассела Кроу, з яким знайома з юнацьких років, а 2018 року навіть зіграла його дружину (у драмі "Зниклий хлопчик" - прим. редактора).

Як повідомляє Radar Online, відтоді між акторами зав'язалася міцна дружба, і зараз, коли Кідман просто розбита, Кроу допомагає їй зібрати себе по частинах. Вони зідзвонюються практично щодня, а також ходять разом на каву.

Рассел Кроу та Ніколь Кідман / фото: instagram.com/russellcrowe

Це спровокувало хвилю чуток про романтичну природу спілкування зірок. Варто зазначити, що наразі Рассел Кроу вже шість років перебуває у стосунках з Брітні Теріо, яку не на жарт турбує дружба її партнера з самотньою Ніколь. Сама Кідман роман із приятелем заперечує.

Рассел Кроу і Брітні Теріо / фото: instagram.com/britriot

Про персону: Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

