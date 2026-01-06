Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 7 січня не можна рахувати дрібні монети: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
6 січня 2026, 11:43
56
7 січня за народними прикметами не варто ні давати, ні брати в борг гроші, а також рахувати дрібні монети - інакше можна залишитися без коштів.
Яке церковне свято 7 січня
Яке церковне свято 7 січня / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 7 січня
  • Що можна і не можна робити 7 січня
  • Прикмети 7 січня

У середу, 7 січня, у православному календарі Собор святого Іоанна Хрестителя. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 січня

Це одне з найбільш шанованих християнських свят, присвячене пам'яті пророка, який підготував світ до приходу Спасителя. Іоанн Хреститель, або Предтеча, - це пророк, який хрестив Ісуса Христа в річці Йордан і закликав людей до покаяння і духовного очищення.

відео дня

Іоанн жив відлюдником, харчуючись медом і кониною, що стало символом відданості духовному шляху і праведності. У день свята віряни відвідують храми, моляться перед іконами святого і беруть участь у водосвятті - освяченні води в церквах або природних джерелах. Освячену воду вважають цілющою і використовують для лікування та захисту оселі.

У селах дотримувалися стародавніх обрядів: купання в річках для очищення, поклоніння святим місцям і прощі до монастирів, присвячених Іоанну Хрестителю.

Іоанн Хреститель згадується в Євангеліях як пророк, що закликає до праведного життя. Він хрестив Ісуса в Йордані, відкриваючи нову еру спасіння, і за свою відданість вірі прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 7 січня

  • Чисте небо вранці - буде ясна погода кілька днів поспіль.
  • М'який вітер або штиль - весна буде теплою і ранньою.
  • Північний мороз і ясне небо - рік буде спокійним, без катаклізмів.

Що не можна робити 7 січня

Цього дня за народними прикметами не варто ні давати, ні брати в борг гроші, а також рахувати дрібні монети - інакше можна залишитися без коштів. Пасивність і бездіяльність цього дня теж небажані: кажуть, хто нічого не робить сьогодні, весь рік житиме в нужді.

Що можна робити 7 січня

У храмах служать богослужіння на честь святого Іоанна Хрестителя. До нього звертаються з найрізноманітнішими проханнями: допомогти в складних життєвих справах, зцілити від важких недуг, подарувати дітей бездітному подружжю, а також наставити на правильний шлях чоловіків, що збиваються з віри і праведного життя.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

13:43Війна
Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

12:45Україна
Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

11:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

Останні новини

13:43

Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

13:31

Ідеально навіть після свят: рецепт страви, від якої відчуваєш легкістьВідео

13:02

"Не свисти — грошей не буде": що насправді стоїть за цією прикметою

12:45

Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

12:41

РФ пропонує Трампу ЗАЕС як "готовий актив": чому Київ має зірвати план Кремля

Росіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозуРосіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозу
12:36

Китайський гороскоп на завтра 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

12:31

За неочищений сніг на авто доведеться дорого заплатити: де суворо карають водіїв

12:29

Не лише "Київський": які торти стали гастрономічними символами українських міст

12:23

Гороскоп на завтра 7 січня: Скорпіонам - зміни, Водоліям - розчарування

Реклама
12:23

"Загинув у боях": повідомили про смерть постановника "Мастер Шеф" і "Зважених та щасливих"

12:22

Що робити, якщо кімнатна рослина не росте: чотири причини та їх вирішенняВідео

12:09

Ренесанс забутого відтінку: який колір інтер'єру повернеться в моду 2026 року

11:58

Більшість помиляється: 10 слів, у яких українці найчастіше плутають наголос

11:43

Чому 7 січня не можна рахувати дрібні монети: яке церковне свято

11:38

Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

11:25

Змінився до невпізнання: у мережі з'явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним

11:05

"Маленький козачок": актор-воїн Ращук уперше показав обличчя тримісячного сина

10:55

Можна двома способами: як правильно виростити цибулю на підвіконніВідео

10:50

В Україні почалися аварійні відключення: в яких регіонах графіки не діють

10:42

Переговори союзників у Парижі: на зустрічі обговорять введення військ в Україну

Реклама
10:41

Чим загрожує Україні операція США у Венесуелі: у FT назвали найбільший ризик

10:33

Чи готує долар різкий стрибок: банкір спрогнозував курс валют на тиждень

10:21

Україна в трійці найкращих: перші прогнози, хто переможе на Євробаченні-2026

10:20

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня МозговогоВідео

09:35

Астрологи назвали головний марнотрат серед знаків зодіаку: хто витрачає найбільше

09:33

З Водохрещем 2026: красиві картинки і теплі привітання

09:29

Експосадовець ЦРУ розкрив умову, за якої Трамп підтримає гарантії безпеки України

09:24

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

09:24

Невпізнанний таксист: куди подівся популярний у 90-х співак Лері ВіннВідео

09:23

Для фанатів "Величного століття": 5 найкращих турецьких історичних телесеріалів

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 січня (оновлюється)

08:51

Сніг, ожеледь і морози: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

08:27

Не копіювати Україну, а випереджати: виробник зброї попередив Захід про втрачений час

08:16

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Що Трамп задумав з МадуроПогляд

07:59

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

07:57

Вибухи і пожежі в Липецькій області, Башкортостані, Твері та Пензі: РФ атакували дрониВідео

06:57

"Ми наддержава": США не виключають силового сценарію приєднання Гренландії

06:10

Удари по Венесуелі: як це вплине на тіньовий флот РосіїПогляд

05:58

"Поїхали зі мною": розкрито несподівані деталі втечі Повалій і Януковича

Реклама
05:17

Небезпечна кава: який спосіб приготування поступово "вбиває" ваше серце

04:30

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

04:09

Сигнал, який не можна ігнорувати – чому кіт торкається господаря лапкоюВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці медсестри за 75 секунд

03:51

Багато господинь навіть не здогадуються: що зробити, щоб тісто швидко "підросло"

03:18

Українцям розповіли, які пристрої категорично не можна вмикати після появи світла

02:38

Скільки часу кішки пам'ятають своїх господарів: міфи і факти

02:07

Градус напруги зростає: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:59

Ніколь Кідман після розлучення запідозрили в романі з голлівудською зіркою

01:30

Донька Міхаеля Шумахера зворушила рідкісним фото з батьком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти