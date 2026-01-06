Чому 7 січня не можна рахувати дрібні монети: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У середу, 7 січня, у православному календарі Собор святого Іоанна Хрестителя. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 7 січня
Це одне з найбільш шанованих християнських свят, присвячене пам'яті пророка, який підготував світ до приходу Спасителя. Іоанн Хреститель, або Предтеча, - це пророк, який хрестив Ісуса Христа в річці Йордан і закликав людей до покаяння і духовного очищення.
Іоанн жив відлюдником, харчуючись медом і кониною, що стало символом відданості духовному шляху і праведності. У день свята віряни відвідують храми, моляться перед іконами святого і беруть участь у водосвятті - освяченні води в церквах або природних джерелах. Освячену воду вважають цілющою і використовують для лікування та захисту оселі.
У селах дотримувалися стародавніх обрядів: купання в річках для очищення, поклоніння святим місцям і прощі до монастирів, присвячених Іоанну Хрестителю.
Іоанн Хреститель згадується в Євангеліях як пророк, що закликає до праведного життя. Він хрестив Ісуса в Йордані, відкриваючи нову еру спасіння, і за свою відданість вірі прийняв мученицьку смерть.
Прикмети 7 січня
- Чисте небо вранці - буде ясна погода кілька днів поспіль.
- М'який вітер або штиль - весна буде теплою і ранньою.
- Північний мороз і ясне небо - рік буде спокійним, без катаклізмів.
Що не можна робити 7 січня
Цього дня за народними прикметами не варто ні давати, ні брати в борг гроші, а також рахувати дрібні монети - інакше можна залишитися без коштів. Пасивність і бездіяльність цього дня теж небажані: кажуть, хто нічого не робить сьогодні, весь рік житиме в нужді.
Що можна робити 7 січня
У храмах служать богослужіння на честь святого Іоанна Хрестителя. До нього звертаються з найрізноманітнішими проханнями: допомогти в складних життєвих справах, зцілити від важких недуг, подарувати дітей бездітному подружжю, а також наставити на правильний шлях чоловіків, що збиваються з віри і праведного життя.
