Чому 7 січня не можна рахувати дрібні монети: яке церковне свято

7 січня за народними прикметами не варто ні давати, ні брати в борг гроші, а також рахувати дрібні монети - інакше можна залишитися без коштів.

Яке церковне свято 7 січня

Яке церковне свято 7 січня

Що можна і не можна робити 7 січня

Прикмети 7 січня

У середу, 7 січня, у православному календарі Собор святого Іоанна Хрестителя. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 січня

Це одне з найбільш шанованих християнських свят, присвячене пам'яті пророка, який підготував світ до приходу Спасителя. Іоанн Хреститель, або Предтеча, - це пророк, який хрестив Ісуса Христа в річці Йордан і закликав людей до покаяння і духовного очищення.

Іоанн жив відлюдником, харчуючись медом і кониною, що стало символом відданості духовному шляху і праведності. У день свята віряни відвідують храми, моляться перед іконами святого і беруть участь у водосвятті - освяченні води в церквах або природних джерелах. Освячену воду вважають цілющою і використовують для лікування та захисту оселі.

У селах дотримувалися стародавніх обрядів: купання в річках для очищення, поклоніння святим місцям і прощі до монастирів, присвячених Іоанну Хрестителю.

Іоанн Хреститель згадується в Євангеліях як пророк, що закликає до праведного життя. Він хрестив Ісуса в Йордані, відкриваючи нову еру спасіння, і за свою відданість вірі прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 7 січня

Чисте небо вранці - буде ясна погода кілька днів поспіль.

М'який вітер або штиль - весна буде теплою і ранньою.

Північний мороз і ясне небо - рік буде спокійним, без катаклізмів.

Що не можна робити 7 січня

Цього дня за народними прикметами не варто ні давати, ні брати в борг гроші, а також рахувати дрібні монети - інакше можна залишитися без коштів. Пасивність і бездіяльність цього дня теж небажані: кажуть, хто нічого не робить сьогодні, весь рік житиме в нужді.

Що можна робити 7 січня

У храмах служать богослужіння на честь святого Іоанна Хрестителя. До нього звертаються з найрізноманітнішими проханнями: допомогти в складних життєвих справах, зцілити від важких недуг, подарувати дітей бездітному подружжю, а також наставити на правильний шлях чоловіків, що збиваються з віри і праведного життя.

