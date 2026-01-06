"Загинув у боях": повідомили про смерть постановника "Мастер Шеф" і "Зважених та щасливих"

Ви дізнаєтеся:
- Загинув Юрій Мигашко
- Обставини смерті постановника відомих телешоу
Захищаючи Україну на фронті, загинув постановник улюблених мільйонами українців шоу Юрій Мигашко. Про його смерть повідомили Starlight Media у Facebook.
Як повідомили в компанії, Мигашко працював у команді Нового каналу і СТБ протягом 10 років. Як декоратор-постановник Юрій брав участь у створенні відомих телешоу "МастерШеф" і "Зважені та щасливі".
"Юрій працював у команді близько 10 років: був постановником на Новому каналі та СТБ, декоратором-постановником "Зважених та щасливих" та "МастерШеф" у Starlight Production", - йдеться в повідомленні Starlight Media.
Мигашко долучився до Сил оборони України в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ. Постановник брав участь у бойових діях, де загинув від рук російських окупантів.
"У березні 2022 року Юрій Мигашко долучився до Сил оборони, щоб захистити нашу країну від ворога. Кілька днів тому він загинув у боях на Сумському напрямку. Наші серця, думки та підтримка зараз із родиною та близькими захисника. Вічна пам'ять і вічна слава воїну та нашому колезі Юрію", - повідомила компанія.
