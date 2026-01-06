Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Загинув у боях": повідомили про смерть постановника "Мастер Шеф" і "Зважених та щасливих"

Христина Трохимчук
6 січня 2026, 12:23
231
Юрій Мигашко брав участь у бойових діях на Сумському напрямку.
Юрій Мигашко загинув
Юрій Мигашко загинув / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Мигашко

Ви дізнаєтеся:

  • Загинув Юрій Мигашко
  • Обставини смерті постановника відомих телешоу

Захищаючи Україну на фронті, загинув постановник улюблених мільйонами українців шоу Юрій Мигашко. Про його смерть повідомили Starlight Media у Facebook.

Як повідомили в компанії, Мигашко працював у команді Нового каналу і СТБ протягом 10 років. Як декоратор-постановник Юрій брав участь у створенні відомих телешоу "МастерШеф" і "Зважені та щасливі".

відео дня

"Юрій працював у команді близько 10 років: був постановником на Новому каналі та СТБ, декоратором-постановником "Зважених та щасливих" та "МастерШеф" у Starlight Production", - йдеться в повідомленні Starlight Media.

Юрий Мигашко - Мастер Шеф
Юрій Мигашко - Мастер Шеф / фото: facebook.com, Starlight Media

Мигашко долучився до Сил оборони України в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ. Постановник брав участь у бойових діях, де загинув від рук російських окупантів.

"У березні 2022 року Юрій Мигашко долучився до Сил оборони, щоб захистити нашу країну від ворога. Кілька днів тому він загинув у боях на Сумському напрямку. Наші серця, думки та підтримка зараз із родиною та близькими захисника. Вічна пам'ять і вічна слава воїну та нашому колезі Юрію", - повідомила компанія.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український гуморист Ігор Ласточкін, який приєднався до ЗСУ і захищає Україну на фронті, зробив рідкісну появу в Instagram. На кадрах видно, як сильно він змінився за час служби.

Також Олена Мозгова відреагувала на виконання пісні "Край, мій рідний край" авторства свого легендарного батька Миколи Мозгового в окупованому Криму. На записі можна почути мелодію пісні "Край, мій рідний край" у виконанні оркестру на міській площі.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Майстер Шеф новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

13:43Війна
Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

12:45Україна
Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

11:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

Останні новини

13:43

Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

13:31

Ідеально навіть після свят: рецепт страви, від якої відчуваєш легкістьВідео

13:02

"Не свисти — грошей не буде": що насправді стоїть за цією прикметою

12:45

Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

12:41

РФ пропонує Трампу ЗАЕС як "готовий актив": чому Київ має зірвати план Кремля

Росіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозуРосіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозу
12:36

Китайський гороскоп на завтра 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

12:31

За неочищений сніг на авто доведеться дорого заплатити: де суворо карають водіїв

12:29

Не лише "Київський": які торти стали гастрономічними символами українських міст

12:23

Гороскоп на завтра 7 січня: Скорпіонам - зміни, Водоліям - розчарування

Реклама
12:23

"Загинув у боях": повідомили про смерть постановника "Мастер Шеф" і "Зважених та щасливих"

12:22

Що робити, якщо кімнатна рослина не росте: чотири причини та їх вирішенняВідео

12:09

Ренесанс забутого відтінку: який колір інтер'єру повернеться в моду 2026 року

11:58

Більшість помиляється: 10 слів, у яких українці найчастіше плутають наголос

11:43

Чому 7 січня не можна рахувати дрібні монети: яке церковне свято

11:38

Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

11:25

Змінився до невпізнання: у мережі з'явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним

11:05

"Маленький козачок": актор-воїн Ращук уперше показав обличчя тримісячного сина

10:55

Можна двома способами: як правильно виростити цибулю на підвіконніВідео

10:50

В Україні почалися аварійні відключення: в яких регіонах графіки не діють

10:42

Переговори союзників у Парижі: на зустрічі обговорять введення військ в Україну

Реклама
10:41

Чим загрожує Україні операція США у Венесуелі: у FT назвали найбільший ризик

10:33

Чи готує долар різкий стрибок: банкір спрогнозував курс валют на тиждень

10:21

Україна в трійці найкращих: перші прогнози, хто переможе на Євробаченні-2026

10:20

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня МозговогоВідео

09:35

Астрологи назвали головний марнотрат серед знаків зодіаку: хто витрачає найбільше

09:33

З Водохрещем 2026: красиві картинки і теплі привітання

09:29

Експосадовець ЦРУ розкрив умову, за якої Трамп підтримає гарантії безпеки України

09:24

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

09:24

Невпізнанний таксист: куди подівся популярний у 90-х співак Лері ВіннВідео

09:23

Для фанатів "Величного століття": 5 найкращих турецьких історичних телесеріалів

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 січня (оновлюється)

08:51

Сніг, ожеледь і морози: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

08:27

Не копіювати Україну, а випереджати: виробник зброї попередив Захід про втрачений час

08:16

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Що Трамп задумав з МадуроПогляд

07:59

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

07:57

Вибухи і пожежі в Липецькій області, Башкортостані, Твері та Пензі: РФ атакували дрониВідео

06:57

"Ми наддержава": США не виключають силового сценарію приєднання Гренландії

06:10

Удари по Венесуелі: як це вплине на тіньовий флот РосіїПогляд

05:58

"Поїхали зі мною": розкрито несподівані деталі втечі Повалій і Януковича

Реклама
05:17

Небезпечна кава: який спосіб приготування поступово "вбиває" ваше серце

04:30

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

04:09

Сигнал, який не можна ігнорувати – чому кіт торкається господаря лапкоюВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці медсестри за 75 секунд

03:51

Багато господинь навіть не здогадуються: що зробити, щоб тісто швидко "підросло"

03:18

Українцям розповіли, які пристрої категорично не можна вмикати після появи світла

02:38

Скільки часу кішки пам'ятають своїх господарів: міфи і факти

02:07

Градус напруги зростає: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:59

Ніколь Кідман після розлучення запідозрили в романі з голлівудською зіркою

01:30

Донька Міхаеля Шумахера зворушила рідкісним фото з батьком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти