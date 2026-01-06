"Загинув у боях": повідомили про смерть постановника "Мастер Шеф" і "Зважених та щасливих"

Юрій Мигашко брав участь у бойових діях на Сумському напрямку.

https://glavred.net/starnews/pogib-v-boyah-soobshchili-o-smerti-postanovshchika-master-shef-i-zvazhenih-ta-shchaslivih-10729829.html Посилання скопійоване

Юрій Мигашко загинув / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Мигашко

Ви дізнаєтеся:

Загинув Юрій Мигашко

Обставини смерті постановника відомих телешоу

Захищаючи Україну на фронті, загинув постановник улюблених мільйонами українців шоу Юрій Мигашко. Про його смерть повідомили Starlight Media у Facebook.

Як повідомили в компанії, Мигашко працював у команді Нового каналу і СТБ протягом 10 років. Як декоратор-постановник Юрій брав участь у створенні відомих телешоу "МастерШеф" і "Зважені та щасливі".

відео дня

"Юрій працював у команді близько 10 років: був постановником на Новому каналі та СТБ, декоратором-постановником "Зважених та щасливих" та "МастерШеф" у Starlight Production", - йдеться в повідомленні Starlight Media.

Юрій Мигашко - Мастер Шеф / фото: facebook.com, Starlight Media

Мигашко долучився до Сил оборони України в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ. Постановник брав участь у бойових діях, де загинув від рук російських окупантів.

"У березні 2022 року Юрій Мигашко долучився до Сил оборони, щоб захистити нашу країну від ворога. Кілька днів тому він загинув у боях на Сумському напрямку. Наші серця, думки та підтримка зараз із родиною та близькими захисника. Вічна пам'ять і вічна слава воїну та нашому колезі Юрію", - повідомила компанія.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український гуморист Ігор Ласточкін, який приєднався до ЗСУ і захищає Україну на фронті, зробив рідкісну появу в Instagram. На кадрах видно, як сильно він змінився за час служби.

Також Олена Мозгова відреагувала на виконання пісні "Край, мій рідний край" авторства свого легендарного батька Миколи Мозгового в окупованому Криму. На записі можна почути мелодію пісні "Край, мій рідний край" у виконанні оркестру на міській площі.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред