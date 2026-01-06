"Поїхали зі мною": розкрито несподівані деталі втечі Повалій і Януковича

Президент-утікач України міг допомогти путіністці Таїсії Повалій.

Віктор Янукович допоміг втекти Таїсії Повалій / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій, скрін із відео

Як Таїсія Повалій втекла до РФ

Чому їй допоміг Віктор Янукович

Відомий гуморист Євген Кошовий розкрив несподівані подробиці про те, хто допоміг Таїсії Повалій втекти з України. В інтерв'ю ISLNDTV він повідомив, що зі зрадницею міг зв'язатися український президент-втікач Віктор Янукович.

За словами Кошового, колишній президент міг попередити свою улюблену співачку про те, що в Україні їй перебувати більше небезпечно.

"Коли тікав Янукович, я так розумію, він, напевно, сказав Таї: "Тобі теж щось прилетить"", - поділився комік.

Таїсія Повалій отримала російський паспорт / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Євген упевнений, що політик міг пообіцяти Повалій не тільки безпеку, а й прихильність верхівки російської влади. Співачка, яка завжди була ласа на гроші, скористалася моментом.

""Поїхали зі мною, співатимеш у Кремлі, все буде круто", - напевно, так вона і поїхала", - висловився Кошовий.

Таїсія Повалій втекла до РФ / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Гумориста обурює те, що навіть втікши до РФ Таїсія не перестає виконувати пісні українською мовою і грає роль "потішної українки" для громадян країни-агресора. Ба більше, він вважає, що на Повалій може чекати доля зрадника Киви.

"У неї концерти в Кремлі, і при цьому вона співає українською", - здивувався Кошовий.

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

