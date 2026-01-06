"Ми разом": Павленко з Go_A заінтригувала зізнанням про особисте життя

Стисло:
- Катерина Павленко зізналася, що не самотня
- Також артистка зазначила, чому раніше мовчала про роман
Українська співачка Катерина Павленко (Monokate, Go_A) вперше зізналася, чому раніше не розповідала про своє особисте життя, і потішила прихильників новиною про те, що "зараз у неї все стабільно добре".
"Я якось ніколи не говорила про особисте життя. Чесно кажучи, особисте життя – воно ж на те й особисте, щоб тримати його при собі", - зазначила артистка в бесіді з "Тур зірками".
При цьому зірка додала, що в неї є партнер. Вони разом менше ніж півроку. "Звісно, поруч є кохана людина. Не знаю, від якого моменту рахувати, скільки ми разом", - заінтригувала Павленко.
Про персону: Катерина Павленко
Катерина Павленко - українська співачка, музикантка, композиторка, авторка пісень, фольклористка, солістка гурту Go_A. Представниця України на 65-му пісенному конкурсі Євробачення з піснею "Шум", де посіла у фіналі 5-те місце, а за підсумками глядацького голосування - 2-ге місце. Катерина Павленко пише і публікує вірші та пісні під псевдонімом "Monokate", повідомляє Вікіпедія.
