"Ми разом": Павленко з Go_A заінтригувала зізнанням про особисте життя

Monokate дала чи не перший коментар про партнера.

Катерина Павленко з Go_A розповіла про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/monokatee

Стисло:

Катерина Павленко зізналася, що не самотня

Також артистка зазначила, чому раніше мовчала про роман

Українська співачка Катерина Павленко (Monokate, Go_A) вперше зізналася, чому раніше не розповідала про своє особисте життя, і потішила прихильників новиною про те, що "зараз у неї все стабільно добре".

"Я якось ніколи не говорила про особисте життя. Чесно кажучи, особисте життя – воно ж на те й особисте, щоб тримати його при собі", - зазначила артистка в бесіді з "Тур зірками".

При цьому зірка додала, що в неї є партнер. Вони разом менше ніж півроку. "Звісно, поруч є кохана людина. Не знаю, від якого моменту рахувати, скільки ми разом", - заінтригувала Павленко.

Катерина Павленко з Go_A розповіла про особисте життя / Скриншот YouTube

Про персону: Катерина Павленко Катерина Павленко - українська співачка, музикантка, композиторка, авторка пісень, фольклористка, солістка гурту Go_A. Представниця України на 65-му пісенному конкурсі Євробачення з піснею "Шум", де посіла у фіналі 5-те місце, а за підсумками глядацького голосування - 2-ге місце. Катерина Павленко пише і публікує вірші та пісні під псевдонімом "Monokate", повідомляє Вікіпедія.

