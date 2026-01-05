Рус
Без світла тричі на добу: свіжий графік вимкнень для Дніпропетровщини на 6 січня

Руслан Іваненко
5 січня 2026, 21:40оновлено 5 січня, 23:22
В Дніпрі та області 6 січня світло вимикатимуть відповідно до нового погодинного розкладу.
Обмеження споживання електроенергії діятиме протягом дня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Коротко:

  • У Дніпрі та області світло відключають 6 січня
  • Відключення триватимуть кілька годин кожне
  • Світло вимикатимуть до трьох разів на добу

У вівторок, 6 січня більшість регіонів України зіштовхнеться з обмеженням споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло відключатимуть від двох до трьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного відключення становитиме кілька годин.

Графіки відключень для кожної черги

1.1 Черга

  • 06:00 – 08:00
  • 15:00 – 22:00

1.2 Черга

  • 04:30 – 08:00
  • 10:00 – 11:30
  • 15:00 – 20:00

2.1 Черга

  • 04:30 – 11:30
  • 15:00 – 18:30

2.2 Черга

  • 04:30 – 08:00
  • 15:00 – 18:30

3.1 Черга

  • 00:00 – 01:00
  • 08:00 – 15:00
  • 18:30 – 22:00

3.2 Черга

  • 00:00 – 01:00
  • 08:00 – 15:00
  • 18:30 – 22:00

4.1 Черга

  • 08:00 – 11:30
  • 18:30 – 22:00

4.2 Черга

  • 00:00 – 01:00
  • 08:00 – 11:30
  • 18:30 – 23:00

5.1 Черга

  • 01:00 – 04:30
  • 11:30 – 15:00
  • 22:00 – 24:00

5.2 Черга

  • 11:30 – 15:00
  • 22:00 – 24:00

6.1 Черга

  • 01:00 – 04:30
  • 11:30 – 18:30
  • 22:00 – 24:00

6.2 Черга

  • 01:00 – 04:30
  • 11:30 – 18:30
  • 22:00 – 24:00

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 6 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 6 січня Фото: ДТЕК
Мешканці Дніпра можуть перевірити свій персональний графік на сайті ДТЕК, ввівши адресу у відповідне поле.

Як працюють черги

Компанія пояснює:

"Всі споживачі поділені на шість черг. Якщо обмеження вводяться для трьох черг, тимчасово відключають електроенергію приблизно у половини населення регіону. Збільшення кількості черг охоплює більшу частину абонентів, тоді як за меншої кількості світло залишається доступним більшості споживачів".

Без світла тричі на добу: свіжий графік вимкнень для Дніпропетровщини на 6 січня
Графіки відключення світла / Інфографика: Главред

Пункти незламності

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Їхнє розташування можна дізнатися на сайті Дніпропетровської ОВА. Пункти функціонують у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години.

Пункт незламності Нікопольської громади працює цілодобово, інші відкриваються за потреби. Відвідувачам доступні світло, тепло, вода, а також можливість безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити.

Прогноз експерта на зиму

За словами Юрія Корольчука, співзасновника Інституту енергетичних стратегій, українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни.

Експерт зазначає, що навіть якщо ракетні удари припиняться і з’явиться можливість для ремонтів, суттєвого покращення стану генерації та енергомереж до кінця зимового сезону очікувати не слід.

Як писав Главред, у вівторок, 6 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Крім того, у вівторок, 6 січня, у Києві та Київській області починають діяти оновлені графіки відключення електроенергії.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Днепропетровщина новини України відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику
США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

23:54Світ
Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

22:20Війна
Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

22:01Новини
Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

23:54

США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

22:48

Метт Деймон і Бен Аффлек знову разом на екрані: трейлер новинкиВідео

22:47

Відома співачка показала, як її донька прощається з татом-військовим перед поїздкою на фронтВідео

22:20

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

22:01

Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

21:40

Без світла тричі на добу: свіжий графік вимкнень для Дніпропетровщини на 6 січняФото

21:32

Біля Мексики помітили американську "вбивцю підводних човнів": що задумали у США

21:27

Більше не потітимуть взимку: чим натерти вікна, щоб позбутися проблеми

21:16

Росія завдала масованих ударів по американських заводах - в МЗС зробили заяву

21:12

Новорічна романтика: Марія Кравець поділилася рідкісним фото з бойфрендом

21:12

Екстрені відключення скасовано: графік відключень для Києва та області на 6 січняФото

20:33

Масштабний блекаут у Росії можливий лише за однієї умови - розкрито сценарій

20:33

"Страшна свиня": Христина Соловій різко розкритикувала себе у стосунках

20:33

Ракети замість переговорів: Зеленський різко відреагував на атаку РФ по УкраїніВідео

20:21

Три знаки зодіаку різко змінять долю: у кого буде шанс змінити життя

20:06

Господині радять насипати корицю в раковину: це вирішить поширену проблему

20:01

Сумнівна економія: чому вимикати опалення, коли вас немає вдома — погане рішення

19:44

У Львові посеред ночі жінка напала на ветерана, який повернувся з полону

19:41

Революція в "Динамо": Костюк назвав гравців, які замінять ветеранів у основі

19:22

Росіяни встановлюють ПЗРК на "Шахеди": Ігнат сказав, як Україна протистоїть ворогу

19:21

Скарб під Черніговом розкрив головний секрет еліт Київської Русі – що там знайшлиВідео

19:10

РФ готує масований удар: окупанти накопичили близько 900 дронівПогляд

19:05

45-річна зірка "Будиночку на щастя" дала рідкісний коментар про весілля

19:04

Чому жовтіє листя у кімнатних рослин: причини, про які багато хто не здогадується

18:55

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

18:47

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подорожчав базовий продукт

18:43

Рішення вже ухвалене: названо суму та часові рамки великого траншу від ЄС

18:29

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

18:18

В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

18:11

У Києві закликають жителів не купатися у водоймах на Водохреще - деталі

18:10

Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

17:34

Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого містаВідео

17:08

Український воротар претендує на звання найкращого у світі у 2025 році - хто він

17:07

Небезпечні періоди чекають на українців: названо дати жорстких магнітних бур

16:59

Звариться за 10 хвилин: як кмітливі господині прискорюють приготування картоплі

16:44

"Спеціальний формат": ЗМІ розкрили, яку нову посаду може отримати Дмитро Кулеба

16:44

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

16:37

На смак як бабусині пиріжки: рецепт лінивих коржиків з картоплею і грибами

16:30

Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка

16:13

Чому 6 січня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

16:09

Синьо-жовтий: єдиний правильний - хто і навіщо каже інакш

16:02

Росія вночі піднімала стратегічну авіацію, але відмовилась від атаки - що сталось

15:49

Дієтологи назвали рибу головним продуктом зими: які види найкорисніші

15:41

Росія розбомбила американський завод у Дніпрі: мер розповів про наслідки

15:32

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

15:22

Гороскоп на завтра 6 січня: Дівам - радісні новини, Стрільцям - зрада

15:18

Може зруйнувати авто: водіям назвали головний "мінус" підземного паркінгу

15:12

Кремль в страху через спецоперацію США в Венесуелі: чого боїться Росія

15:06

Водіїв закликали покласти котячий наповнювач у авто: причина здивує багатьох

14:57

Чорний силует швидший за потяг: у київському метро фіксують загадкове явище

