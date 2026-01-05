Без світла тричі на добу: свіжий графік вимкнень для Дніпропетровщини на 6 січня

В Дніпрі та області 6 січня світло вимикатимуть відповідно до нового погодинного розкладу.

Обмеження споживання електроенергії діятиме протягом дня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Коротко:

У Дніпрі та області світло відключають 6 січня

Відключення триватимуть кілька годин кожне

Світло вимикатимуть до трьох разів на добу

У вівторок, 6 січня більшість регіонів України зіштовхнеться з обмеженням споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло відключатимуть від двох до трьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного відключення становитиме кілька годин.

Графіки відключень для кожної черги

1.1 Черга

06:00 – 08:00

15:00 – 22:00

1.2 Черга

04:30 – 08:00

10:00 – 11:30

15:00 – 20:00

2.1 Черга

04:30 – 11:30

15:00 – 18:30

2.2 Черга

04:30 – 08:00

15:00 – 18:30

3.1 Черга

00:00 – 01:00

08:00 – 15:00

18:30 – 22:00

3.2 Черга

00:00 – 01:00

08:00 – 15:00

18:30 – 22:00

4.1 Черга

08:00 – 11:30

18:30 – 22:00

4.2 Черга

00:00 – 01:00

08:00 – 11:30

18:30 – 23:00

5.1 Черга

01:00 – 04:30

11:30 – 15:00

22:00 – 24:00

5.2 Черга

11:30 – 15:00

22:00 – 24:00

6.1 Черга

01:00 – 04:30

11:30 – 18:30

22:00 – 24:00

6.2 Черга

01:00 – 04:30

11:30 – 18:30

22:00 – 24:00

Мешканці Дніпра можуть перевірити свій персональний графік на сайті ДТЕК, ввівши адресу у відповідне поле.

Як працюють черги

Компанія пояснює:

"Всі споживачі поділені на шість черг. Якщо обмеження вводяться для трьох черг, тимчасово відключають електроенергію приблизно у половини населення регіону. Збільшення кількості черг охоплює більшу частину абонентів, тоді як за меншої кількості світло залишається доступним більшості споживачів".

Графіки відключення світла / Інфографика: Главред

Пункти незламності

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Їхнє розташування можна дізнатися на сайті Дніпропетровської ОВА. Пункти функціонують у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години.

Пункт незламності Нікопольської громади працює цілодобово, інші відкриваються за потреби. Відвідувачам доступні світло, тепло, вода, а також можливість безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити.

Прогноз експерта на зиму

За словами Юрія Корольчука, співзасновника Інституту енергетичних стратегій, українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни.

Експерт зазначає, що навіть якщо ракетні удари припиняться і з’явиться можливість для ремонтів, суттєвого покращення стану генерації та енергомереж до кінця зимового сезону очікувати не слід.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

