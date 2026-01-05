Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

Руслан Іваненко
5 січня 2026, 22:20оновлено 5 січня, 23:50
219
Аналітики оцінюють польоти Ту-95МС як навчальні маневри та закликають не ігнорувати сигнали тривоги.
Российский самолет Ту-95мс, ракета
Борти російської стратегічної авіації виконали маневри з пуском, який виявився імітаційним / Вікіпедія, Міністерство оборони РФ

Коротко:

  • Три бомбардувальники Ту-95МС РФ вилетіли з аеродрому "Оленья"
  • Борти виконували постійні маневри та змінювали курс польоту
  • Стратегічні літаки здійснили пусковий маневр

Пізно ввечері 6 січня країна-терорист Росія підняла у повітря кілька бортів стратегічної авіації. За інформацією моніторингових каналів, у повітряному просторі перебувають щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья".

Пусковий маневр та зміна курсу

Близько 40 хвилин тому вони здійснили пусковий маневр, повідомляють моніторингові канали. Поки що немає підтвердження реальності запусків — військові очікують додаткової інформації. Борти продовжують постійно маневрувати та змінювати курс польоту.

відео дня

Аналітики припускають, що йдеться швидше про чергове "залякування" з боку Росії, а насправді — звичайні навчальні тренування. Вони закликають уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати попередженнями.

Реальні пуски не підтвердилися

У підсумку пуски ракет виявилися імітаційними, повідомляють монітори. Щонайменше два з трьох бортів стратегічної авіації повертаються на аеродром базування на Далекий Схід.

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо
Літаки якими обстріють Україну / Інфографіка Главреда

Зміна тактики РФ – думка експерта

Як писав Главред, за словами Геннадія Хазана, президента Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків", під час останнього удару по Києву стало помітно, що армія РФ змінила підхід до повітряних атак.

"Російські війська дедалі активніше використовують безпілотники, які рухаються на надмалих висотах. Це значно ускладнює їхнє виявлення засобами ППО та одночасно підвищує загрозу для цивільного населення, адже такі дрони майже непомітні для радарів, але небезпечні для мирних мешканців", — зазначає експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 січня російські війська серед білого дня завдали ударів по Харкову та Дніпру.

Крім того, у ніч на 5 січня Росія атакувала Чернігів балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під обстріл потрапило приватне підприємство на околиці міста, повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Нагадаємо, що в ніч на 5 січня російські окупаційні війська піднімали в повітря стратегічні бомбардувальники для удару по Україні. Однак, масованої атаки так і не відбулось через погодні умови.

Читайте також:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Ту-95 новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

23:54Світ
Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

22:20Війна
Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

22:01Новини
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Останні новини

23:54

США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

22:48

Метт Деймон і Бен Аффлек знову разом на екрані: трейлер новинкиВідео

22:47

Відома співачка показала, як її донька прощається з татом-військовим перед поїздкою на фронтВідео

22:20

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

22:01

Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:40

Без світла тричі на добу: свіжий графік вимкнень для Дніпропетровщини на 6 січняФото

21:32

Біля Мексики помітили американську "вбивцю підводних човнів": що задумали у США

21:27

Більше не потітимуть взимку: чим натерти вікна, щоб позбутися проблеми

21:16

Росія завдала масованих ударів по американських заводах - в МЗС зробили заяву

Реклама
21:12

Новорічна романтика: Марія Кравець поділилася рідкісним фото з бойфрендом

21:12

Екстрені відключення скасовано: графік відключень для Києва та області на 6 січняФото

20:33

Масштабний блекаут у Росії можливий лише за однієї умови - розкрито сценарій

20:33

"Страшна свиня": Христина Соловій різко розкритикувала себе у стосунках

20:33

Ракети замість переговорів: Зеленський різко відреагував на атаку РФ по УкраїніВідео

20:21

Три знаки зодіаку різко змінять долю: у кого буде шанс змінити життя

20:06

Господині радять насипати корицю в раковину: це вирішить поширену проблему

20:01

Сумнівна економія: чому вимикати опалення, коли вас немає вдома — погане рішення

19:44

У Львові посеред ночі жінка напала на ветерана, який повернувся з полону

19:41

Революція в "Динамо": Костюк назвав гравців, які замінять ветеранів у основі

19:22

Росіяни встановлюють ПЗРК на "Шахеди": Ігнат сказав, як Україна протистоїть ворогу

Реклама
19:21

Скарб під Черніговом розкрив головний секрет еліт Київської Русі – що там знайшлиВідео

19:10

РФ готує масований удар: окупанти накопичили близько 900 дронівПогляд

19:05

45-річна зірка "Будиночку на щастя" дала рідкісний коментар про весілля

19:04

Чому жовтіє листя у кімнатних рослин: причини, про які багато хто не здогадується

18:55

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

18:47

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подорожчав базовий продукт

18:43

Рішення вже ухвалене: названо суму та часові рамки великого траншу від ЄС

18:29

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

18:18

В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

18:11

У Києві закликають жителів не купатися у водоймах на Водохреще - деталі

18:10

Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

17:34

Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого містаВідео

17:08

Український воротар претендує на звання найкращого у світі у 2025 році - хто він

17:07

Небезпечні періоди чекають на українців: названо дати жорстких магнітних бур

16:59

Звариться за 10 хвилин: як кмітливі господині прискорюють приготування картоплі

16:44

"Спеціальний формат": ЗМІ розкрили, яку нову посаду може отримати Дмитро Кулеба

16:44

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

16:37

На смак як бабусині пиріжки: рецепт лінивих коржиків з картоплею і грибами

16:30

Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка

16:13

Чому 6 січня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

Реклама
16:09

Синьо-жовтий: єдиний правильний - хто і навіщо каже інакш

16:02

Росія вночі піднімала стратегічну авіацію, але відмовилась від атаки - що сталось

15:49

Дієтологи назвали рибу головним продуктом зими: які види найкорисніші

15:41

Росія розбомбила американський завод у Дніпрі: мер розповів про наслідки

15:32

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

15:22

Гороскоп на завтра 6 січня: Дівам - радісні новини, Стрільцям - зрада

15:18

Може зруйнувати авто: водіям назвали головний "мінус" підземного паркінгу

15:12

Кремль в страху через спецоперацію США в Венесуелі: чого боїться Росія

15:06

Водіїв закликали покласти котячий наповнювач у авто: причина здивує багатьох

14:57

Чорний силует швидший за потяг: у київському метро фіксують загадкове явище

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти