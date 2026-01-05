Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

Аналітики оцінюють польоти Ту-95МС як навчальні маневри та закликають не ігнорувати сигнали тривоги.

Борти російської стратегічної авіації виконали маневри з пуском, який виявився імітаційним / Вікіпедія, Міністерство оборони РФ

Коротко:

Три бомбардувальники Ту-95МС РФ вилетіли з аеродрому "Оленья"

Борти виконували постійні маневри та змінювали курс польоту

Стратегічні літаки здійснили пусковий маневр

Пізно ввечері 6 січня країна-терорист Росія підняла у повітря кілька бортів стратегічної авіації. За інформацією моніторингових каналів, у повітряному просторі перебувають щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья".

Пусковий маневр та зміна курсу

Близько 40 хвилин тому вони здійснили пусковий маневр, повідомляють моніторингові канали. Поки що немає підтвердження реальності запусків — військові очікують додаткової інформації. Борти продовжують постійно маневрувати та змінювати курс польоту.

Аналітики припускають, що йдеться швидше про чергове "залякування" з боку Росії, а насправді — звичайні навчальні тренування. Вони закликають уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати попередженнями.

Реальні пуски не підтвердилися

У підсумку пуски ракет виявилися імітаційними, повідомляють монітори. Щонайменше два з трьох бортів стратегічної авіації повертаються на аеродром базування на Далекий Схід.

Літаки якими обстріють Україну / Інфографіка Главреда

Зміна тактики РФ – думка експерта

Як писав Главред, за словами Геннадія Хазана, президента Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків", під час останнього удару по Києву стало помітно, що армія РФ змінила підхід до повітряних атак.

"Російські війська дедалі активніше використовують безпілотники, які рухаються на надмалих висотах. Це значно ускладнює їхнє виявлення засобами ППО та одночасно підвищує загрозу для цивільного населення, адже такі дрони майже непомітні для радарів, але небезпечні для мирних мешканців", — зазначає експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 січня російські війська серед білого дня завдали ударів по Харкову та Дніпру.

Крім того, у ніч на 5 січня Росія атакувала Чернігів балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під обстріл потрапило приватне підприємство на околиці міста, повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Нагадаємо, що в ніч на 5 січня російські окупаційні війська піднімали в повітря стратегічні бомбардувальники для удару по Україні. Однак, масованої атаки так і не відбулось через погодні умови.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

