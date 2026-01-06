Україна в трійці найкращих: перші прогнози, хто переможе на Євробаченні-2026

Коротко:
- У травні 2026 року відбудеться ювілейний конкурс Євробачення
- Прогнози букмекерів сприятливі для України
12, 14 і 16 травня у Відні, Австрія, відбудеться 70-ий щорічний музичний конкурс Євробачення. У ньому візьмуть участь представники 35 країн, серед яких і Україна.
Наша країна поки що не визначилася з конкурсантом, який на ювілейному конкурсі представить Україну. Однак букмекери вже роблять перші прогнози на переможця Євробачення-2026 - вельми сприятливі для наших учасників.
Так, за першими оцінками, Україна увійде в топ-3 конкурсу з імовірністю перемоги в 7 %. На другому місці Швеція з вісьмома відсотками, а перемогу поки що прогнозують Ізраїлю - 9%.
Ізраїль брав участь у Євробаченні 47 разів (із них 40 - у фіналі), і має на своєму рахунку чотири перемоги - у 1978, 1979, 1998, 2018 роках.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
