Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Змінився до невпізнання: у мережі з'явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним

Христина Трохимчук
6 січня 2026, 11:25
70
Відомий гуморист-військовий змінив імідж і не приховує сивину.
Ігор Ласточкін
Який зараз вигляд має Ігор Ласточкін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ігор Ласточкін

Ви дізнаєтеся:

  • Який вигляд має Ігор Ласточкін
  • Де служить гуморист

Відомий український гуморист Ігор Ласточкін, який приєднався до ЗСУ і захищає Україну на фронті, зробив рідкісну появу в Instagram. На кадрах видно, як сильно він змінився за час служби.

Головною зміною в зовнішності артиста стала досить довга борода. Ласточкін почав відрощувати її після вступу на службу. Після останньої появи в ефірі "Ліги сміху" у гумориста значно додалося сивини у волоссі.

відео дня

Також Ігор оновив свою зачіску. Військовий коротко підстриг посивілі скроні та залишив тільки волосся на маківці.

Ігор Ласточкін
Де служить Ігор Ласточкін / фото: instagram.com, Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін в ЗСУ

Відомий гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався в лютому 2025 року. Він виклав фотографію зі зброєю і військовим квитком, підтримавши Володимира Зеленського після заяв Дональда Трампа про низький рейтинг довіри до глави української держави.

Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін - де зараз / фото: instagram.com, Ігор Ласточкін

"Складні часи народжують сильних людей! #одинз4%", - написав гуморист.

Наразі Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний яр" і виконує бойові завдання на Донбасі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що продюсерка Олена Мозгова відреагувала на виконання пісні "Край, мій рідний край" авторства свого легендарного батька Миколи Мозгового в окупованому Криму. Відео з вулиць Ялти вона опублікувала в Instagram.

Також актор Анатолій Васильєв, який мовчить про війну в Україні, повністю розірвав зв'язки з частиною своєї сім'ї. Зірка серіалу "Свати" заблокував родичів. Дружина спадкоємця актора обурилася тим, що Анатолій не хоче навіть прийняти привітання від онуків.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в місті Казахстану Шимкенті, там жив до 7 років. Незабаром він переїхав до Ташкента (Узбекистан), де в 2004 році і закінчив середню школу №110.

Після закінчення школи, Ласточкін з мамою переїхав до Дніпра, де 2009 року закінчив Державну металургійну академію України - металургійний факультет кафедри металургійного палива і відновників.

Ще під час навчання в академії Ігор став грати в КВК за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проект". Першим комедійним завданням Ігоря було зіграти перелякану людину. Ігор зізнався, що тоді настільки хвилювався перед виступом, що грати наляканого було не так вже й важко. Після цієї ролі гуморист одразу ж став популярним. До "Збірної Дніпропетровська" прийшов у 2008 році, де він став капітаном.

Спільно з однокомандником Володимиром Борисовим брав участь у шоу "Країна У". Ласточкін і Борисов повторили придумані в КВК образи Ігоря і Олени.

Крім того, Ласточкін зіграв у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки", "Готель Галіція". У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка", і вів програму з 12 по 15 сезони. У червні 2011 року Ласточкін одружився з Анною Португаловою, у шлюбі 1 квітня 2014 року у пари народився син Радмір Ігорович Ласточкін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ігор Ластівчин новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

11:38Україна
В Україні почалися аварійні відключення: в яких регіонах графіки не діють

В Україні почалися аварійні відключення: в яких регіонах графіки не діють

10:50Енергетика
Переговори союзників у Парижі: на зустрічі обговорять введення військ в Україну

Переговори союзників у Парижі: на зустрічі обговорять введення військ в Україну

10:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

Останні новини

11:43

Чому 7 січня не можна рахувати дрібні монети: яке церковне свято

11:38

Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

11:25

Змінився до невпізнання: у мережі з'явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним

11:05

"Маленький козачок": актор-воїн Ращук уперше показав обличчя тримісячного сина

10:55

Можна двома способами: як правильно виростити цибулю на підвіконніВідео

Росіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозуРосіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозу
10:50

В Україні почалися аварійні відключення: в яких регіонах графіки не діють

10:42

Переговори союзників у Парижі: на зустрічі обговорять введення військ в Україну

10:41

Чим загрожує Україні операція США у Венесуелі: у FT назвали найбільший ризик

10:33

Чи готує долар різкий стрибок: банкір спрогнозував курс валют на тиждень

Реклама
10:21

Україна в трійці найкращих: перші прогнози, хто переможе на Євробаченні-2026

10:20

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня МозговогоВідео

09:35

Астрологи назвали головний марнотрат серед знаків зодіаку: хто витрачає найбільше

09:33

З Водохрещем 2026: красиві картинки і теплі привітання

09:29

Експосадовець ЦРУ розкрив умову, за якої Трамп підтримає гарантії безпеки України

09:24

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

09:24

Невпізнанний таксист: куди подівся популярний у 90-х співак Лері ВіннВідео

09:23

Для фанатів "Величного століття": 5 найкращих турецьких історичних телесеріалів

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 січня (оновлюється)

08:51

Сніг, ожеледь і морози: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

08:27

Не копіювати Україну, а випереджати: виробник зброї попередив Захід про втрачений час

Реклама
08:16

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Що Трамп задумав з МадуроПогляд

07:59

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

07:57

Вибухи і пожежі в Липецькій області, Башкортостані, Твері та Пензі: РФ атакували дрониВідео

06:57

"Ми наддержава": США не виключають силового сценарію приєднання Гренландії

06:10

Удари по Венесуелі: як це вплине на тіньовий флот РосіїПогляд

05:58

"Поїхали зі мною": розкрито несподівані деталі втечі Повалій і Януковича

05:17

Небезпечна кава: який спосіб приготування поступово "вбиває" ваше серце

04:30

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

04:09

Сигнал, який не можна ігнорувати – чому кіт торкається господаря лапкоюВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці медсестри за 75 секунд

03:51

Багато господинь навіть не здогадуються: що зробити, щоб тісто швидко "підросло"

03:18

Українцям розповіли, які пристрої категорично не можна вмикати після появи світла

02:38

Скільки часу кішки пам'ятають своїх господарів: міфи і факти

02:07

Градус напруги зростає: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

01:59

Ніколь Кідман після розлучення запідозрили в романі з голлівудською зіркою

01:30

Донька Міхаеля Шумахера зворушила рідкісним фото з батьком

00:50

Морози наближаються: садівник пояснив, як створити "тепловий щит" для садуВідео

00:39

"Ми разом": Павленко з Go_A заінтригувала зізнанням про особисте життя

05 січня, понеділок
23:54

США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - названо строки

Реклама
22:48

Метт Деймон і Бен Аффлек знову разом на екрані: трейлер новинкиВідео

22:47

Відома співачка показала, як її донька прощається з татом-військовим перед поїздкою на фронтВідео

22:20

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

22:01

Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

21:40

Без світла тричі на добу: свіжий графік вимкнень для Дніпропетровщини на 6 січняФото

21:32

Біля Мексики помітили американську "вбивцю підводних човнів": що задумали у США

21:27

Більше не потітимуть взимку: чим натерти вікна, щоб позбутися проблеми

21:16

Росія завдала масованих ударів по американських заводах - в МЗС зробили заяву

21:12

Новорічна романтика: Марія Кравець поділилася рідкісним фото з бойфрендом

21:12

Екстрені відключення скасовано: графік відключень для Києва та області на 6 січняФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти