Змінився до невпізнання: у мережі з'явилися рідкісні кадри з Ігорем Ласточкіним

Відомий гуморист-військовий змінив імідж і не приховує сивину.

Який зараз вигляд має Ігор Ласточкін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ігор Ласточкін

Ви дізнаєтеся:

Який вигляд має Ігор Ласточкін

Де служить гуморист

Відомий український гуморист Ігор Ласточкін, який приєднався до ЗСУ і захищає Україну на фронті, зробив рідкісну появу в Instagram. На кадрах видно, як сильно він змінився за час служби.

Головною зміною в зовнішності артиста стала досить довга борода. Ласточкін почав відрощувати її після вступу на службу. Після останньої появи в ефірі "Ліги сміху" у гумориста значно додалося сивини у волоссі.

Також Ігор оновив свою зачіску. Військовий коротко підстриг посивілі скроні та залишив тільки волосся на маківці.

Де служить Ігор Ласточкін / фото: instagram.com, Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін в ЗСУ

Відомий гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався в лютому 2025 року. Він виклав фотографію зі зброєю і військовим квитком, підтримавши Володимира Зеленського після заяв Дональда Трампа про низький рейтинг довіри до глави української держави.

Ігор Ласточкін - де зараз / фото: instagram.com, Ігор Ласточкін

"Складні часи народжують сильних людей! #одинз4%", - написав гуморист.

Наразі Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний яр" і виконує бойові завдання на Донбасі.

Про персону: Ігор Ласточкін Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в місті Казахстану Шимкенті, там жив до 7 років. Незабаром він переїхав до Ташкента (Узбекистан), де в 2004 році і закінчив середню школу №110. Після закінчення школи, Ласточкін з мамою переїхав до Дніпра, де 2009 року закінчив Державну металургійну академію України - металургійний факультет кафедри металургійного палива і відновників. Ще під час навчання в академії Ігор став грати в КВК за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проект". Першим комедійним завданням Ігоря було зіграти перелякану людину. Ігор зізнався, що тоді настільки хвилювався перед виступом, що грати наляканого було не так вже й важко. Після цієї ролі гуморист одразу ж став популярним. До "Збірної Дніпропетровська" прийшов у 2008 році, де він став капітаном. Спільно з однокомандником Володимиром Борисовим брав участь у шоу "Країна У". Ласточкін і Борисов повторили придумані в КВК образи Ігоря і Олени. Крім того, Ласточкін зіграв у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки", "Готель Галіція". У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка", і вів програму з 12 по 15 сезони. У червні 2011 року Ласточкін одружився з Анною Португаловою, у шлюбі 1 квітня 2014 року у пари народився син Радмір Ігорович Ласточкін.

