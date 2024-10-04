НАТО не збиватиме ракети і дрони над Україною: у Пентагоні назвали причину

Президент Байден узяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступають в Україну, підкреслила Сабіна Сінгх.

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Сабіна Сінгх заявила, що Україна дуже успішно використовує засоби ППО / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада сил ТРО, скрінштот

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що НАТО не буде перехоплювати ракети і безпілотники над Україною так, як робить це над Ізраїлем.

За її словами, в Україні та Ізраїлі йдеться про "два дуже різні ландшафти і поля бою". Якби НАТО збивали ракети і безпілотники над Україною, то це означало б "втягування нас у війну".

"Ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою. Президент на самому початку, коли Росія вторглася в Україну, доручив цьому департаменту забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою", - Сінгх на брифінгу.

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Прессекретар Пентагону наголосила, що Україна дуже успішно використовує засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію.

Сінгх підкреслила, що президент США Джо Байден узяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступають в Україну, але підтримують Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію.

На запитання, чи можна знищення ворожих цілей із території Румунії або Польщі вважати "вторгненням", Сінгх відповіла, що це втягне країни Заходу у війну.

"Це означало б, що ми будемо втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми продовжуватимемо надавати їм необхідну для цього підтримку", - сказала заступник спікера Пентагону.

Хто така Сабіна Сінгх Сабріна Сінгх - членкиня Демократичної партії та колишня заступниця прессекретарки Камали Гарріс на посаді віцепрезидента США. Зараз - заступниця прессекретаря Пентагону. Має диплом Школи міжнародних відносин Університету Південної Каліфорнії. Сінгх - американка в другому поколінні. Сабріна має сикхське походження. Її дід Сардар Джагджіт (Джей Джей) Сінгх був родом із нині пакистанського міста Абботтабад. Він покинув Британську Індію ще до здобуття нею незалежності. Джей Джей прославився як борець за права індусів, очолював Індійську лігу Америки. Сінгх з 2017 року одружена з Майком Смітом, колишнім заступником виконавчого директора Демократичного комітету Конгресу США, експомічником Ненсі Пелосі. Дітей у подружжя немає.

Чи буде Польща збивати російські ракети

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польським військовим важко визначити, чи не цивільний це об'єкт у повітряному просторі країни. Тому в питанні збиття ймовірних російських ракет чи дронів союзники Варшави радять проявляти стриманість.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща могла б збивати російські ракети, що летять по Україні, в тому випадку, якби вони загрожували українським АЕС. Наприклад, Чорнобильській атомній електростанції.

МЗС Польщі назвало слова Сікорського про необхідність збивати російські ракети над Україною його "особистою думкою".

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