Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому - посол

Посол України в Литві заявив, що Україна змогла досягнути важливого результату на шляху до вступу в НАТО.

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Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна вийшла на новий рівень на шляху до вступу в НАТО. Рік тому лише три країни виступили проти негайного вступу до Альянсу. Про це заявив посол України в Литві Петро Бешта в інтерв'ю Укрінформу.

Він зазначив, що Україна поки не змогла досягнути максимально поставлених цілей, але важливий результат вже був досягнутий. Річ у тому, що державі вдалося залучити широку підтримку з боку урядів країн НАТО.

"Сказати ще п’ять років тому, що тільки три держави Альянсу будуть проти негайного здобуття Україною членства?.. Тоді це виглядало фантастичною ситуацією – ми завжди рахували голоси за нас. П’ять держав, потім дев’ять… У Вільнюсі ж коаліція чітко викристалізувала ситуацію: тільки кілька держав не підтримали запрошення нас до НАТО. Тобто ми вийшли на абсолютно інший рівень і зараз уже питання полягає в тому, щоби переконати ці кілька великих впливових держав", - сказав посол. відео дня

Вступ України до НАТО - перспективи членства

Відомо, що основна увага на саміті НАТО, який пройде в липні у Вашингтоні, буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.

Саміту НАТО передував саміт Миру у Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

Водночас і про це неодноразово писали ЗМІ, Сполучені Штати дуже скептичні щодо майбутнього України в Альянсі (принаймні до завершення війни).

Понад те, нещодавно президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необовʼязково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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