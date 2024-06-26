Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому - посол

Україна вийшла на новий рівень на шляху до вступу в НАТО. Рік тому лише три країни виступили проти негайного вступу до Альянсу. Про це заявив посол України в Литві Петро Бешта в інтерв'ю Укрінформу.
Він зазначив, що Україна поки не змогла досягнути максимально поставлених цілей, але важливий результат вже був досягнутий. Річ у тому, що державі вдалося залучити широку підтримку з боку урядів країн НАТО.
"Сказати ще п’ять років тому, що тільки три держави Альянсу будуть проти негайного здобуття Україною членства?.. Тоді це виглядало фантастичною ситуацією – ми завжди рахували голоси за нас. П’ять держав, потім дев’ять… У Вільнюсі ж коаліція чітко викристалізувала ситуацію: тільки кілька держав не підтримали запрошення нас до НАТО. Тобто ми вийшли на абсолютно інший рівень і зараз уже питання полягає в тому, щоби переконати ці кілька великих впливових держав", - сказав посол.відео дня
Вступ України до НАТО - перспективи членства
Відомо, що основна увага на саміті НАТО, який пройде в липні у Вашингтоні, буде зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі.
Саміту НАТО передував саміт Миру у Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.
Водночас і про це неодноразово писали ЗМІ, Сполучені Штати дуже скептичні щодо майбутнього України в Альянсі (принаймні до завершення війни).
Понад те, нещодавно президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необовʼязково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".
Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо
Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.
Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.
Інші новини:
- "Вундерваффе" не працює: дипломат оцінив шанс РФ на перемогу у війні з НАТО
- "Шавка голосно гавкає": у Росії немає шансів у війні з НАТО – ексглава МЗС
- У НАТО новий генсек: хто ним став і коли почне виконувати обов’язки
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред