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НАТО і ЄС скоро закличуть Кремль вивести армію з України - Politico

15 грудня 2022, 09:17
За словами дипломатів у Брюсселі, заява готувалася більше року, але довго "зависала" через напружені відносини між Туреччиною і Кіпром.
ЄС, НАТО, Росія
НАТО і ЄС скоро закличуть Кремль вивести армію з України - Politico / Колаж фото УНІАН

Керівництво країн, які входять до Євросоюзу і в НАТО, підготувало офіційний заклик до країни-агресора, Росії - негайно припинити війну проти України та вивести окупаційні війська з українських земель. Про це повідомляє американський портал Politico з посиланням на власні джерела.

За словами дипломатів, даний документ готувався більше року, але довго "зависав" через напружені відносини між Туреччиною і Кіпром.

Два дипломати розповіли журналістам, що декларацію опублікують вже найближчим часом – цілком ймовірно, в найближчий понеділок або вівторок. Але є ймовірність, що документ оприлюднять вже на початку 2023 року − якщо завадить робочий графік напередодні різдвяних свят.

"Хоча текст (декларації – Главред) в основному нічим не примітний, надання йому офіційного статусу стало б значним дипломатичним досягненням, враховуючи місяці, які пішли на його підготовку", – зазначають журналісти.

За інформацією Politico, в практично фінальному проєкті документу ЄС і НАТО закликають Росію "негайно припинити цю війну і вивести свої війська з України", а також підтверджують свою "непохитну і постійну підтримку її незалежності".

Крім того, вони також погоджуються "повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону і вибір власної долі", і відзначають, що "жорстока війна Росії" "загострила продовольчу та енергетичну кризу, яка торкнулася мільярдів людей по всьому світу".

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресору Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона. І заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути чисто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

Інші новини:

Євросоюз НАТО війна Росії та України
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