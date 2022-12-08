Це фіаско, диктатор: Путін став "невдахою року" за версією Politico

Російський диктатор Володимир Путін був визнаний в США "невдахою року" за версією видання Politico через війну в Україні.

Диктатор Путін став "невдахою року" за версією Politico / https://ua.depositphotos.com/

Російський диктатор Володимир Путін став "невдахою року" за версією авторитетного американського видання Politico.

"Мрія Володимира Путіна про dелику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і почався. Це призвело Росію до країни третього рівня, нездатної перемогти супротивника, якого вона недооцінювала і зневажала. Впертість Путіна означає, що війна, швидше за все, затягнеться. Нездатність Путіна здійснити свою мрію не означає, що він більше не буде кошмаром для своїх сусідів. Війська, що ненадовго загрожували Києву, ледь утримуються на сході країни", — кажуть аналітики.

Причиною такого репутаційного фіаско російського диктатора в Politico назвали його провал у війні, яку Росія розв'язала проти України. Прийом він спричинив за собою втрату репутації Путіна не тільки в світі, але і в самій РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Politico назвало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2022 році.

"Причина, по якій на цей раз все по-іншому, полягає у Володимирі Зеленському, фігурі, якій Європа не тільки довіряє, а й захоплюється нею і слідує за нею — на відміну від попередніх президентів України", - йдеться на сайті видання.

Раніше президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною у 2022 році за версією читачів журналу Time. Глава України випередив у рейтингу мільярдера і засновника SpaceX Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і президента США Джо Байдена.

За Зеленського віддали свої голоси 3,3 млн осіб у всьому світі. Сумарно Зеленський отримав голоси 5% читачів.

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