Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі за версією Politico

Європа не лише довіряє Зеленському, а й захоплюється і слідує за ним — на відміну від попередніх президентів України, пише американське видання.

Видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі / Фото ОП

Американське видання Politico назвало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2022 році. Російський диктатор також потрапив до списку Politico, проте в розділ "мрійників". Всього в цьому списку – 28 осіб.

Як пише видання, це вже не перший випадок за останні роки, коли Україна піддається нападу з боку Росії. Але до вторгнення 24 лютого 2022 року решта Європи мало що робила.

"Причина, з якої цього разу все по-іншому, полягає у Володимирі Зеленському, фігурі, якій Європа не лише довіряє, а й захоплюється нею і слідує за нею — на відміну від попередніх президентів України", - йдеться на сайті Politico.

Автори статті додають, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах, прагнуть якнайшвидше відвідати Київ, щоби сфотографуватися з українським колегою.

"Стояти поруч з ним - ось як політики прагнуть, щоб їх бачили. Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліна та Парижа – в те, що Москва може бути партнером", – пишуть журналісти.

"Поки Зеленський живий, він буде продовжувати рухати Європу в потрібному йому напрямку", - додає видання.

Зеленського назвали найвпливовішою людиною Європи у 2022 році / politico.eu

Всього в рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією Politico потрапили 28 осіб, серед яких 18 чоловіків і 10 жінок. У ньому є політики, педагоги, кліматологи, дипломати та економісти.

Найвпливовіших розділили на так звані категорії. Були визначені дев'ять "виконавців", яких очолив Роберт Хабек – німецький політик і письменник, віцеканцлер Німеччини і федеральний міністр економіки і захисту клімату в уряді Олафа Шольца.

Список "виконавців" / politico.eu

Дев'ять "мрійників" очолила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Мірелла Марін. У цей список потрапив і російський диктатор Володимир Путін.

Список "мрійників" / politico.eu

Лідером серед "порушників" стала італійська журналістка і політичний діяч, глава Ради міністрів Італії та перша жінка на цій посаді – Джорджиа Мелоні. Далі в списку цієї категорії опинилися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і навіть глава МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров.

Список "порушників" / politico.eu

Зазначається, що список складали на основі експертних оцінок, думок журналістів та впливових людей, з якими спілкувалися кореспонденти видання.

Як повідомляв Главред, британська газета Financial Times назвала президента України Володимира Зеленського "Людиною року". Видання вважає главу нашої держави "втіленням мужності й стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії".

Раніше президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною у 2022 році за версією читачів журналу Time. Глава України випередив у рейтингу мільярдера і засновника SpaceX Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і президента США Джо Байдена.

За Зеленського віддали свої голоси 3,3 млн осіб у всьому світі. Сумарно Зеленський отримав голоси 5% читачів.

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