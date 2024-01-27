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"50 років миру": у Зеленського назвали, як закінчити війну поразкою Росії

Олексій Тесля
27 січня 2024, 15:50
Михайло Подоляк нагадав про необхідність ухвалення тактичних і стратегічних рішень.
Подоляк, війська РФ
Михайло Подоляк назвав умови завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував необхідні кроки, які Україна разом із західними партнерами повинні зробити для перелому ситуації на полі бою.

Як уточнив він в інтерв'ю Каналу 24, це стосується оцінки обсягу інструментальних і мобілізаційних можливостей Росії, а також обсягу ухвалення тих чи інших тактичних і стратегічних рішень.

Серед необхідних кроків представник ОП назвав необхідність позбавлення РФ можливості домінування в повітрі на полі бою. При цьому Україні необхідно істотно збільшити кількість дронів (якщо немає можливості наростити кількість артилерійських боєприпасів).

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Він також говорить про необхідність передачі ЗСУ далекобійних ракет у кількості 500 - 1000 штук на місяць, а також вирішення питання із засобами радіоелектронного контролю.

"Усе це настільки очевидно. Але жодна країна сама по собі все це в такій кількості не виробляє. Якщо ви готові, а 51 країна входить до проукраїнської коаліції, то згадаємо ще раз слова пана Девіда Кемерона - міністра закордонних справ Великої Британії. Він сказав, що ВВП країн Європи у 25 разів більший, ніж ВВП Росії", - зазначив радник глави ОП.

При цьому Подоляк вважає, що при виконанні цих умов "війну можна закінчити поразкою Росії і тоді в нас буде 50 стабільних, гарантованих років миру".

Сценарії закінчення війни

Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше було розкрито несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів про варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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