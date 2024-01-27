"50 років миру": у Зеленського назвали, як закінчити війну поразкою Росії

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував необхідні кроки, які Україна разом із західними партнерами повинні зробити для перелому ситуації на полі бою.
Як уточнив він в інтерв'ю Каналу 24, це стосується оцінки обсягу інструментальних і мобілізаційних можливостей Росії, а також обсягу ухвалення тих чи інших тактичних і стратегічних рішень.
Серед необхідних кроків представник ОП назвав необхідність позбавлення РФ можливості домінування в повітрі на полі бою. При цьому Україні необхідно істотно збільшити кількість дронів (якщо немає можливості наростити кількість артилерійських боєприпасів).
Він також говорить про необхідність передачі ЗСУ далекобійних ракет у кількості 500 - 1000 штук на місяць, а також вирішення питання із засобами радіоелектронного контролю.
"Усе це настільки очевидно. Але жодна країна сама по собі все це в такій кількості не виробляє. Якщо ви готові, а 51 країна входить до проукраїнської коаліції, то згадаємо ще раз слова пана Девіда Кемерона - міністра закордонних справ Великої Британії. Він сказав, що ВВП країн Європи у 25 разів більший, ніж ВВП Росії", - зазначив радник глави ОП.
При цьому Подоляк вважає, що при виконанні цих умов "війну можна закінчити поразкою Росії і тоді в нас буде 50 стабільних, гарантованих років миру".
Сценарії закінчення війни
Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.
Нагадаємо, раніше було розкрито несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.
Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів про варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.
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