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"Війна - це бізнес": німецька політикиня "вибухнула" цінічними заявами

Руслана Заклінська
27 січня 2024, 23:55
Прихильниця путінського режиму заявила, що західні санкції шкодять не Кремлю, а самій Німеччині.
'Війна - це бізнес': німецька політикиня 'вибухнула' цінічними заявами
Глава німецької асоціації розкритикувала передачу Україні озброєння / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org

У суботу, 27 січня, на першому з'їзді своєї політичної партії у Берліні німецька політикиня Сара Вагенкнехт різко розкритикувала постачання Німеччиною озброєнь для захисту України від російської агресії. Особливо "подруга Путіна" засудила ідею передачі Україні німецьких крилатих ракет Taurus, які, за її словами, Зеленський використає для обстрілу Москви. Про це повідомило Deutsche Welle.

Прихильниця путінського режиму заявила, що постачання озброєнь Україні нібито лише затягує війну. Вона також вимагає почати мирні переговори між Києвом та Кремлем "без жодних попередніх умов".

Крім цього, Вагенкнехт цинічно назвала війну "бізнесом", у якому зацікавлені певні люди та йдеться "про сировину, про сфери впливу і завжди про продаж озброєнь". Очільниця нової німецької партії заявила, що Німеччина передає зброю для перемоги, в яку нібито "не вірять самі українські генерали".

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"Війна для тих, хто приймає рішення з цього приводу - насамперед бізнес, йдеться про сировину, про сфери впливу і завжди про продаж озброєнь... Як свого часу щодо афганського Гіндукуша говорили, що там захищається і наша свобода, так і зараз в ім'я нашої свободи мають далі страждати і вмирати українці, а ми постачаємо їм озброєння для досягнення перемоги, в яку більше не вірять навіть самі українські генерали", - цинічно переконує німецька політикиня.

Також Вагенкнехт висловила невдоволення щодо західних санкцій проти Росії, стверджуючи, що вони шкодять не Кремлю, а самій Німеччині. Прихильниця Путіна розкритикувала канцлера Шольца за відмову купувати "екологічний" російський трубопровідний газ. Водночас лідерка "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW) не згадує про те, що Росія припинила постачання газу до Німеччини з власної ініціативи.

Варто зазначити, Сара Вагенкнехт є ветеранкою німецької політики та відомою особистістю в політичному житті Німеччини. Вона була членом марксистсько-леніністської Соціалістичної єдиної партії в соціалістичній НДР, а пізніше стала найпомітнішою фігурою у партії Die Linke, відомої своєю проросійською позицією. У 2021 році разом з однодумцями вона оголосила про створення асоціації "Альянс Сара Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW), яка носить її ім'я.

Передача Україні далекобійних ракет Taurus

Нагадаємо, у Німеччині тиснуть на канцлера Олафа Шольца через відмову передати Україні далекобійні ракети Taurus. Вони б посилили арсенал Києва і були б корисні для ударів по російських об'єктах за лінією фронту.

Також Бундестаг провалив голосування щодо передачі Україні ракет Taurus. Передачу ракет підтримали 178 депутатів, 485 проголосували проти, троє утрималися.

Як повідомляв Главред, у голосуванні Бундестагу щодо України ситуація трохи простіша, вважає глава української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв. Провал голосування пов'язаний з внутрішньополітичними суперечками в Німеччині. Він прогнозує, що за надання ракет проголосують до 22 лютого.

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новини Німеччини Володимир Путін крилаті ракети Німеччина Ракети Taurus
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