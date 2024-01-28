"Україна могла б перемогти у війні швидше": у ВМС назвали головну умову

Якщо Путін зрозуміє, що Україна може дати відсіч, він може припинити війну. Але для цього нам потрібна зброя і можливість бити нею по території РФ.

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У ВМС сказали, що може стати запорукою нашої перемоги у війні/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Україна виграла б у війні швидше, якби вона отримала дозвіл бити по території країни-агресорки Росії британською та іншою західною зброєю.

Про це сказав командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Sky News. У відповідь на питання, чи зможе, на його думку, Україна швидше виграти війну, якщо отримає такий дозвіл, він відповів ствердно.

"Звичайно, чим швидше Збройні сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника, тим швидше ми переможемо", – зазначив Неїжпапа. відео дня

Він наголосив, що якби наша держава мала більші можливості в питанні зброї, то війна продовжувалася б іншим чином. За його словами, якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, то російські окупанти поводилися б інакше, зокрема і на полі бою.

"Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить", − сказав командувач Військово-морських сил України.

Війна в Україні

Раніше військовий експерт назвав серйозний виклик у війні з РФ. Війна в Україні стала війною ресурсів, тому ситуація на фронті визначатиметься тим, яка з країн матиме більше засобів для ведення війни.

Також раніше повідомлялося, що росіяни обрали 3 напрямки для наступу на території Луганської області. Російські війська збільшують свою активність на фронті, зокрема на Луганщині, де вони використовують свою чисельну перевагу. Такий підхід може призвести до значних втрат серед російських окупантів, розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, раніше експерт визначив, чи зможе Росія здійснити прорив на фронті. Військовий експерт Павло Нарожний. Ресурсів у російській армії недостатньо для серйозного наступу на сході України. Українські війська мають багато дронів та створюють укріплення, що ускладнює прорив оборони.

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