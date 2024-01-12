Війна не завершиться до 2025: в НАТО розповіли, що відбуватиметься на фронті

НАТО прогнозує затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території.

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Війна в Україні буде тривалою / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування об'єднаних сил ЗС України

Війна Росії проти України може тривати ще довго і, ймовірно, не завершиться у 2025 році. Україна має достатньо ресурсів, щоб протистояти РФ і досягти успіхів у війні. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Digi24.

Заступник генсека НАТО закликає готуватися до тривалої боротьби, вказуючи, що перемога у війні не буде досягнута легко. НАТО очікує затяжну війну, яка включатиме етапи завоювання та втрати території.

"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб", - сказав Джоане. відео дня

За його словами, у війні будуть невеликі наступи, контрнаступи, а також територіальні зміни. Однак Джоане підкреслив, що в України є ресурси та можливість досягти успіху на війні.

"Я закликаю не переходити на бік перебільшеного песимізму, тому що Україна має достатньо ресурсів, щоб підтримувати цю війну, бути успішною. Немає ніякого ризику, як у сьогоднішній ситуації... Росія втрачає 300 солдатів на день, тисячі бронетехніки, сотні літаків", - додав він.

Високопосадовець наголошує на важливості підтримки України з боку союзників. Також політик зауважив, що для НАТО важливо, щоб "Україна вистояла, Республіка Молдова прийшла до Європи, Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти".

"Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця. Ми ні за яких умов не бачимо умов і не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії", - підсумував Джоане.

Прогнози щодо тривалості війни

Як повідомляв Главред, диктатор Путін налаштований на перемогу та знищення України, але країна готова відстоювати свою незалежність. Financial Times стверджує, що Україна перебуває на середині тривалої і складної війни, яка, ймовірно, триватиме принаймні до 2025 року.

Також історик Ярослав Грицак вважає, що події на фронті у 2024 році будуть визначати можливий кінець війни в Україні. Зараз війна стала патовою і обидві сторони не мають достатніх ресурсів для великих наступів.

Крім цього, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає, що 2024 рік може стати переломним у війні в Україні, якщо західні партнери дозволять ЗСУ вражати цілі на території Росії. Використання високоточної далекобійної зброї, за його словами, може зупинити РФ у геноцидній війні та атаках по інфраструктурі України.

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