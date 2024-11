Армія РФ пішла у наступ з технікою на Курщині, переміщуються ночами: деталі

Російські військові знову проводять наступальні дії у Курській області країни-агресорки Росії.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що російські війська застосовують техніку, а пересуватися намагаються вночі.

"Ворог знову проводить наступальні дії на Курщині. Застосовує техніку, переміщуватись намагається активно вночі", – розповів Коваленко.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що російські війська нещодавно просунулися в межах українського головного виступу в Курській області, зокрема, в Глушківському районі.

Аналітики ISW зазначають, що, згідно з опублікованими 13 листопада геолокаційними кадрами, українські військові відбивають механізований штурм російської армії розміром у взвод на південь від Зеленого Шляху. Зазначається, що війська країни-агресорки РФ просунулися в цьому районі.

У той же час в ISW повідомляють, що на геолокаційних кадрах за 14 листопада видно, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади завдали механізованих ударів поблизу Мар’ївки, Погребків, Орловки та Нової Сорочини та просувалися вперед до південної частини Нової Сорочини.

Раніше у Forbes зазначали, що ЗСУ завдали армії РФ серйозної шкоди на Курщині. Армія РФ пішла в наступ у Курській області, щоб повернути під свій контроль захоплені українськими військовими території. Однак за останній тиждень російські війська зазнали колосальних втрат.

Також раніше Главред повідомляв, що в Forbes назвали головну проблему росіян на Курщині. Російські командири в Курську готують свої війська до тактичних невдач.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко зазначав, що ЗСУ стабілізували ситуацію на Курщині. За його словами, наразі ситуація у Курській області стабільна, однак російська армія все ще має ресурси для можливих наступальних спроб.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.