Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Армія РФ пішла у наступ з технікою на Курщині, переміщуються ночами: деталі

Альона Вороніна
15 листопада 2024, 10:02
254
Військові країни-агресорки Росії проводять наступальні дії, використовуючи техніку, а пересуватися намагаються вночі.
Российские военные, Курськая область рф
Армія РФ пішла у наступ на Курщині/ колаж: Главред, фото: міноборони рф, скрін карта DeepState

Російські військові знову проводять наступальні дії у Курській області країни-агресорки Росії.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що російські війська застосовують техніку, а пересуватися намагаються вночі.

"Ворог знову проводить наступальні дії на Курщині. Застосовує техніку, переміщуватись намагається активно вночі", – розповів Коваленко.

відео дня

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що російські війська нещодавно просунулися в межах українського головного виступу в Курській області, зокрема, в Глушківському районі.

Аналітики ISW зазначають, що, згідно з опублікованими 13 листопада геолокаційними кадрами, українські військові відбивають механізований штурм російської армії розміром у взвод на південь від Зеленого Шляху. Зазначається, що війська країни-агресорки РФ просунулися в цьому районі.

У той же час в ISW повідомляють, що на геолокаційних кадрах за 14 листопада видно, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади завдали механізованих ударів поблизу Мар’ївки, Погребків, Орловки та Нової Сорочини та просувалися вперед до південної частини Нової Сорочини.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у Forbes зазначали, що ЗСУ завдали армії РФ серйозної шкоди на Курщині. Армія РФ пішла в наступ у Курській області, щоб повернути під свій контроль захоплені українськими військовими території. Однак за останній тиждень російські війська зазнали колосальних втрат.

Також раніше Главред повідомляв, що в Forbes назвали головну проблему росіян на Курщині. Російські командири в Курську готують свої війська до тактичних невдач.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко зазначав, що ЗСУ стабілізували ситуацію на Курщині. За його словами, наразі ситуація у Курській області стабільна, однак російська армія все ще має ресурси для можливих наступальних спроб.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Андрій Коваленко Курська область Операція в Курській області
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Передавав плани операцій Росії: підполковник ССО виявився "кротом" ГРУ

Передавав плани операцій Росії: підполковник ССО виявився "кротом" ГРУ

10:42Україна
Армія РФ пішла у наступ з технікою на Курщині, переміщуються ночами: деталі

Армія РФ пішла у наступ з технікою на Курщині, переміщуються ночами: деталі

10:02Світ
РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами: скільки вдалося збити ППО

РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами: скільки вдалося збити ППО

10:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив важливу заяву - деталі

Онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив важливу заяву - деталі

Гороскоп Таро на грудень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - заздрісники, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на грудень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - заздрісники, Близнюкам - подарунок

Українським пенсіонерам збільшать виплати: хто може розраховувати на підвищення

Українським пенсіонерам збільшать виплати: хто може розраховувати на підвищення

Штраф до 5 тисяч євро: чому в Німеччині не можна викидати скляні банки

Штраф до 5 тисяч євро: чому в Німеччині не можна викидати скляні банки

В Україні вдарить потепління: синоптикиня назвала точну дату

В Україні вдарить потепління: синоптикиня назвала точну дату

Останні новини

11:03

Яким людям пасує чорний колір: стиліст дала неочікувану відповідь

10:55

Китайський гороскоп на завтра 16 листопада: Свиням - ревнощі, Кроликам - важка ситуація

10:48

2 обласні центри під великою загрозою: стали відомі найближчі цілі РФ

10:42

Передавав плани операцій Росії: підполковник ССО виявився "кротом" ГРУ

10:31

Чому не вистачає місця на Андроїді: напрочуд простий спосіб збільшити пам'ять

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – ЖдановЗаморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов
10:25

Введення в Україну іноземних військ: Жданов спрогнозував, чи можливий сценарій

10:02

Армія РФ пішла у наступ з технікою на Курщині, переміщуються ночами: деталі

10:00

РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами: скільки вдалося збити ППОФото

09:39

Путініста Філіпа Кіркорова оголосили в розшук у РФ - що він витворив

Реклама
09:33

Був удар по військовому аеродрому "Кримськ": дрони масовано атакували Краснодарський крайВідео

09:23

Накачують препаратами до стану овоча: Інна Мірошниченко поділилася моторошними кадрами виживання дітей в інтернатах

09:13

Окупанти прорвалися в Куп'янськ: у Forbes пояснили, до чого тут Трамп

08:48

П'ять бортів ворожих Ту-95МС здійснили пускові маневри: коли ракети будуть в Україні

08:34

Відправлятимуть зброю щотижня: у Пентагоні зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

08:20

"У мене були дівчинка і хлопчик": Анна Саліванчук розповіла про втрату двох дітей

08:10

Запоріжжя і загроза наступу для українцівПогляд

07:35

Загадка, яка спантеличить кожного: хто чоловік дівчини – треба вгадати за 5 секунд

07:25

Армія РФ окупувала Рівнопіль - Deep State

06:46

Війна в Україні: Трамп сказав, на чому зосередиться його адміністрація

06:10

Про кадри Трампа: що відбуваєтьсяПогляд

Реклама
06:00

Шторм занадто затягується: Україна під впливом сильної магнітної бурі

05:36

Гороскоп на завтра 16 листопада: Близнюкам - сюрпризи, Козерогам - несподіваний дохід

04:30

Кілька хвилин і готово: як швидко розморозити лобове скло авто - лайфхак

04:01

Які відмінності приховані на картинці: тільки найуважніші знайдуть за 13 секунд

03:45

"Є єдиний шанс на виживання України": Жданов сказав, як зламати план Путіна

03:09

Манікюр для жінок за 50: які трендові нігті омолодять руки на кілька років

02:09

Вирішує одразу кілька проблем: для чого французи викидають кавову гущу на вікно

01:34

"Війну не виграти на добровольцях": Жорін розкрив секрети успішної мобілізації

01:20

Машина часу поламалася: на картинці треба знайти людину з майбутнього

00:40

РФ збільшила атаки Шахедами після перемоги Трампа: чого добивається Путін

00:32

Чим Україні загрожує втрата Курахового: експерт озвучив невтішний сценарій

00:13

Пенсіонерам в Україні щомісяця доплачуватимуть 2361 грн: хто отримає виплату

14 листопада, четвер
23:36

РФ готова до переговорів: посол Москви виступив із неочікуваною заявою

23:03

В Алли Пугачової поставили пропагандистів на місце - що сталося

22:29

Скільки людей працюють у ТЦК: у Міноборони назвали точну цифру

22:25

Бійці ЗСУ вийдуть з Курахового, але є один нюанс - Коваленко

22:13

РФ масовано атакувала Одесу: у місті масштабні пошкодження, є жертва і пораненіФото

21:33

Як почистити золото в домашніх умовах, щоб воно блищало: найкращий засібВідео

21:33

"Буде останнім": Христина Соловій оголосила про завершення концертної діяльності

21:26

Контрнаступ окупантів провалився: ЗСУ стабілізували ситуацію на Курщині

Реклама
21:25

У Британії трапилася подія, яка може примирити Гаррі та Чарльза

21:05

Ніколи не гугліть ці слова: експерти назвали чотири фрази, які можуть нашкодити

20:55

"Загалом 10 пунктів": Зеленський сказав, коли представить внутрішній "план перемоги"

20:35

Цинічний шантаж: МЗС РФ погрожує вигнати спостерігачів МАГАТЕ з Запорізької АЕС

20:28

Руйнівна зброя "зовсім не секретна": Подоляк прокоментував створення "ядерки"

19:56

РФ перейшла до нової тактики: ворог планує удари по АЕС і дамбах - Снєгирьов

19:55

"Це не буде угода про мир": у Зеленського розкрили подробиці переговорів із РФ

19:34

Всю Україну засипатиме снігом: синоптик назвала дату раптового потепління

19:23

"Ми будуємо "міст": генсек НАТО зробив важливу заяву про мирні переговори з РФ

19:15

Чому вікна літака круглі, а не квадратні: пілот назвав жахливу причинуВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти