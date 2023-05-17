Настане крах імперіалізму Путіна: Шольц відверто висловився про закінчення війни в Україні

Шольц заявив, що Німеччина буде постійно підтримувати Україну у війні з РФ.

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Шольц та Путін / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ, president.gov.ua, kremlin.ru

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що російська війна в Україні не закінчиться перемогою агресора.

Під час саміту Ради Європи в Рейк'явіку він заявив, що настане крах імперіалізму президента-диктатора РФ.

"У якийсь момент війна Росії проти України закінчиться. І одне можна сказати напевно: вона не закінчиться перемогою путінського імперіалізму. Тому що ми будемо продовжувати підтримувати Україну до тих пір, поки не досягнемо справедливого миру", - зазначає Шольц, передає Bloomberg.

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До слова, журналісти видання звертають увагу на те, що канцлер зробив свою заяву на тлі підготовки до українського контрнаступу і після того, як президент Франції Еммануель Макрон піддався критиці через візит до Китаю і заохочення китайського лідера "розсудити" Росію.

Допомога Україні від Німеччини

Раніше уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Крім установки ППО Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниці таких транспортних засобів.

Нагадаємо, Німеччина повідомила, що передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ППО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландах за надану допомогу.

Дивіться відео про те, як Зеленський провів своє європейське турне перед контранступом:

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