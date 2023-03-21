"Путін не повинен виграти": Шольц заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні

Мир в Україні неможливий без виведення російських військ. Але навіть після закінчення війни українці ще довго відчуватимуть її наслідки.

Шольц зробив заяву про терміни завершення війни в Україні/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вірить у швидке закінчення війни в Україні. Він вважає, що не варто очікувати її завершення найближчим часом.

Також він наголосив, що мир неможливий без виведення російських військ з українських територій. Про це Шольц заявив на заході, організованому виданням Rheinische Post у понеділок, 20 березня, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми маємо бути готові до того, що війна може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все відразу не стане нормальним. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля щодо її припинення", – сказав німецький канцлер.

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Шольц наголосив, що Росія не може диктувати умови укладання миру в Україні, а "Україна має бути в змозі захистити свою цілісність і незалежність".

Також він додав, що не вірить у можливість зміни диктаторського режиму в РФ за допомогою застосування сили ззовні.

Війна в Україні

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські загарбники збільшили темп своїх операцій та активізувалися на фронті. Вони намагаються добитися хоча б незначних успіхів перед тим, як втратять ініціативу на полі бою. Окупанти досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях, а також збільшили темп своїх операцій навколо Авдіївки.

Російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін має намір затягнути війну до 2024 року, коли в США проходитимуть президентські вибори. Яковенко наголосив, що навіть це не допоможе Росії у війні проти України.

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь висловив думку, що період у кілька місяців навесні та влітку 2023 року буде переломним у війні. Українська армія намагатиметься переламати військовий хребет країни-агресорки Росії. Якщо це вдасться тоді буде байдуже, скільки ще росіян призвуть в армію в РФ, адже необхідного для наступу імпульсу у них все одно вже не буде.

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