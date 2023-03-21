"Путін - ввічлива людина": Шольц розповів про свої розмови з Путіним

Канцлер Німеччини зізнався, що регулярно розмовляє з президентом країни-агресора і окупанта Володимиром Путіним.

Олаф Шольц розповів про свої розмови з Путіним / Фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що регулярно розмовляє з Володимиром Путіним. Причому російський диктатор дуже ввічливий в телефонних розмовах з ним.

За словами Шольца, його розмови з президентом країни-агресора тривають годину-півтори.

"Іноді німецькою, іноді з перекладом. І так, Путін в цих розмовах ввічлива людина. Ми називаємо один одного по імені", - сказав канцлер в інтерв'ю Rheinische Post.

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Шольц дав зрозуміти, що між ним і Путіним зберігаються "кричущі відмінності в думках". Політик заявив, що солідарність західних країн допомагає протистояти агресії РФ.

"У нас спільна політична концепція із США. І Європейський Союз демонструє більше єдності, ніж це видно зовнішньому світу", — резюмував він.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вірить у швидке закінчення війни в Україні. Також він підкреслив, що мир неможливий без виведення російських військ з українських територій.

Раніше в березні канцлер Німеччини говорив, що війна, яку розв'язала країна-агресор Росія проти України, зайшла в глухий кут. Однак країни-партнери не будуть тиснути на українців і не будуть змушувати їх йти на незручні компроміси з РФ.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для дачі свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

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