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Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T

Анна Ярославська
30 квітня 2023, 13:53 оновлено 30 квітня, 13:59
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Всього Берлін обіцяв передати Києву чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T.
Німеччина, Iris-T
Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T / Колаж pixabay, defenceredefined.com.cy

Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Як повідомляє пресслужба Бунденстагу, крім установки ППО Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниці таких транспортних засобів.

Також Німеччина доставила дві вантажівки 8х6 з вісьмома роздатковими контейнерами.

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ППО для України

Німеччина повідомила, що передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу.

Представник ВВС Юрій Гнат заявив, що ЗРК Patriot може діставати цілі на відстані 150 км.

Видання Spiegel повідомило, що Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T. Доставка відбулася приблизно 16 квітня.

Що відомо про IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

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