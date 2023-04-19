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Небо стає більш безпечним: в Україну прибули ЗРК Patriot - Резніков

Сергій Кущ
19 квітня 2023, 14:28 оновлено 19 квітня, 14:28
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Глава Міноборони України подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу.
ЗРК Патріот, Олексій Резніков
ЗРК Патріот, Олексій Резніков / twitter.com/oleksiireznikov

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем Про Patriot.

У своєму Twitter він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу.

"Сьогодні наше красиве українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули ЗРК Patriot. Наші ППО освоїли їх так швидко, як тільки могли", — написав міністр оборони України і підкріпив пост фото.

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ЗРК Patriot для України

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакета військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

ЗРК Patriot

Patriot-американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

9 квітня речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат розповів про майбутні поставки західних систем протиповітряної оборони для боротьби з російською агресією. За його словами, найближчим часом в Україну повинні надійти зенітно-ракетні комплекси ЗРК Patriot і Samp-T.

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