Напад на Україну призведе до удару по Росії: Байден пригрозив Путіну "жахливою ціною" за агресію

Нова військова агресія Москви проти Києва призведе до руйнівних для Росії наслідків, сказав Джо Байден.
Якщо РФ піде на проведення військової операції проти України, на Москву очікують дуже серйозні економічні наслідки. За такого сценарію положення російської держави в світі серйозно зміниться, Росія буде змушена заплатити "жахливу ціну". Про це заявив президент США Джо Байден.
Під час своєї пресконференції глава Білого дому розповів, що про наслідки для Росії у разі військової атаки на Україну він оголосив Путіну під час американо-російських перемовин.читайте такожНапад Росії на Україну і діалог з Путіним: Зеленський зробив заяву про обіцянку Байдена
"Я абсолютно чітко дав зрозуміти президенту Путіну що, якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними", - зазначив Байден.
Також він підкреслив, що під час розмови з главою Кремля пояснив йому і про зміну статусу Росії в світі за такого розвитку подій, і "жахливу ціну", яку доведеться заплатити Москві.
Нагадаємо, раніше Байден сказав, що США ніколи не планували розміщувати свої війська на території України для запобігання військової атаки Москви на Київ. Однак у разі подібної ситуації американці відправлять додаткові військові підрозділи на східний фланг НАТО.
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Позиція США щодо військ Росії біля кордонів України
Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше казав про те, що Вашингтон впровадить нові санкції проти Москви у тому випадку, якщо російська держава зважиться на військове вторгнення в Україну. Причому американці обіцяють вжити заходів, які не були задіяні на початку російсько-українського конфлікту.
Колишній радник 45-го американського президента Джон Болтон сказав, що країнам Північноатлантичного альянсу слід було б розмістити свої війська в Україні, а США повинні посилити постачання Києву летальної зброї. Такі заходи повинні стримати Росію від військового вторгнення в Україну.
7 грудня відбулися перемовини президента США Джо Байдена і глави Росії Володимира Путіна. Центральною темою дискусії стала Україна. Байден виступив на підтримку збереження територіальної цілісності та суверенітету держави.
У Білому домі заявили, що Вашингтон засуджує концентрацію Москвою військ біля українських кордонів і має намір надати Києву додаткові партії летальної зброї. До того ж США не гарантують Росії невступ України до НАТО.
Президент Росії Володимир Путін у розмові з Джо Байденом звинуватив Україну в нібито невиконанні домовленостей щодо Донбасу. Також Москва вимагає від Вашингтона гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.
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