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Напад на Україну призведе до удару по Росії: Байден пригрозив Путіну "жахливою ціною" за агресію

12 грудня 2021, 10:09

Нова військова агресія Москви проти Києва призведе до руйнівних для Росії наслідків, сказав Джо Байден.

Джо Байден
Якщо Путін рушить на Україну, на економіку Росії очікують руйнівні наслідки - Байден / Фото Reuters

Якщо РФ піде на проведення військової операції проти України, на Москву очікують дуже серйозні економічні наслідки. За такого сценарію положення російської держави в світі серйозно зміниться, Росія буде змушена заплатити "жахливу ціну". Про це заявив президент США Джо Байден.

Під час своєї пресконференції глава Білого дому розповів, що про наслідки для Росії у разі військової атаки на Україну він оголосив Путіну під час американо-російських перемовин.читайте такожНапад Росії на Україну і діалог з Путіним: Зеленський зробив заяву про обіцянку Байдена

"Я абсолютно чітко дав зрозуміти президенту Путіну що, якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними", - зазначив Байден.

Також він підкреслив, що під час розмови з главою Кремля пояснив йому і про зміну статусу Росії в світі за такого розвитку подій, і "жахливу ціну", яку доведеться заплатити Москві.

Нагадаємо, раніше Байден сказав, що США ніколи не планували розміщувати свої війська на території України для запобігання військової атаки Москви на Київ. Однак у разі подібної ситуації американці відправлять додаткові військові підрозділи на східний фланг НАТО.

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Позиція США щодо військ Росії біля кордонів України

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше казав про те, що Вашингтон впровадить нові санкції проти Москви у тому випадку, якщо російська держава зважиться на військове вторгнення в Україну. Причому американці обіцяють вжити заходів, які не були задіяні на початку російсько-українського конфлікту.

Колишній радник 45-го американського президента Джон Болтон сказав, що країнам Північноатлантичного альянсу слід було б розмістити свої війська в Україні, а США повинні посилити постачання Києву летальної зброї. Такі заходи повинні стримати Росію від військового вторгнення в Україну.

7 грудня відбулися перемовини президента США Джо Байдена і глави Росії Володимира Путіна. Центральною темою дискусії стала Україна. Байден виступив на підтримку збереження територіальної цілісності та суверенітету держави.

У Білому домі заявили, що Вашингтон засуджує концентрацію Москвою військ біля українських кордонів і має намір надати Києву додаткові партії летальної зброї. До того ж США не гарантують Росії невступ України до НАТО.

Президент Росії Володимир Путін у розмові з Джо Байденом звинуватив Україну в нібито невиконанні домовленостей щодо Донбасу. Також Москва вимагає від Вашингтона гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

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