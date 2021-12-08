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НАТО "б'є" по РФ, а в Україні будуть війська Заходу: Путін розповів, чи піде Москва в атаку

8 грудня 2021, 16:57

За словами Володимира Путіна, НАТО оголосило Росію "ворогом".

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін відповів на запитання про можливий напад на Україну.

В словами Путіна, Москва проводить миролюбну зовнішню політику, але повинна забезпечувати свою безпеку.

"Це провокаційне питання. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, в середньостроковій і більш віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами", - відповів Путін на пресконференції 8 грудня.

Він додав, що досвід розміщення систем ПРО в Польщі та Румунії дає підстави вважати, що це ж саме відбудеться і в разі вступу України в НАТО.

"Нас не може не турбувати перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим піде розміщення там відповідних військових контингентів, баз і загрозливої нам зброї... ось в такому обсязі достатньо буде відповісти на сьогоднішній день", - додав Путін.

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НАТО проти Росії

За словами Володимира Путіна, НАТО оголосило Росію ворогом. Нібито, Альянс веде конфронтаційну лінію.

"Що стосується НАТО, то це військовий блок. На жаль, блок НАТО веде явно конфронтаційну лінію щодо Росії", - заявив Путін.

Путін заявив, що зі свого боку, нібито, не хоче ніяких конфронтацій з ким і ніколи не мав нічого проти участі своїх сусідів і партнерів у різних об'єднаннях.

"Що стосується членства Греції в двох блоках - у військовому блоці, в Північноатлантичному НАТО, і в політико-економічному об'єднанні - це різні речі. Ми ніколи і нічого не мали проти присутності найближчих наших сусідів і партнерів у політичних, економічних об'єднаннях", - зазначив Путін.

читайте такожПідсумки переговорів Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі і Кремлі

Переговори Путіна і Байдена

Президент США Джо Байден 7 грудня провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним.

В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Джо Байден підтвердив Путіну свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Обидва президенти дали доручення своїм командам продовжити діалог з приводу ситуації навколо України.

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