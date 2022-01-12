"Таємна" військова допомога на $200 млн: Україна отримає від США радіолокаційні системи і морське обладнання

Байден списав у рамках своїх повноважень кошти на користь України / Фото Reuters

США схвалили виділення Україні додаткової оборонної підтримки в розмірі 200 мільйонів доларів. В рамках цієї допомоги Штати нададуть країні радіолокаційні системи та морське обладнання.

Про це повідомляє Politico з посиланням на низку власних джерел в американському та українському урядах,

Зазначається, що пакет підтримки на 200 мільйонів доларів затвердили в рамках повноважень президента США Джо Байдена на списання коштів, згідно з якими він може надати допомогу країні, що перебуває у небезпеці.

Для ухвалення відповідного рішення американський лідер повинен доручити держсекретареві й міністру оборони виділити із запасів Пентагону певний обсяг допомоги, після чого повідомити Конгресу, що "непередбачена надзвичайна ситуація потребує негайної військової допомоги".

Видання зазначає, що кілька співробітників Конгресу США заявили, що не знали про рішення надати Києву додаткову оборонну підтримку і вперше почули про неї під час недавнього таємного брифінгу.

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Тим часом радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності розповів виданню, що Київ "на найвищому рівні" поінформували про майбутню допомогу ще минулого місяця.

читайте такожОдин на один з Росією: чи є Україні на кого покластися в 2022 році"Враховуючи, що розвідка США послідовно передбачає, що Росія може почати повномасштабне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дозволила б Україні завдати додаткової шкоди Росії, але істотно не змінила б результат", — зазначив український чиновник.

За даними видання, поки що жодна зброя з 200-мільйонного пакету допомоги ще не дійшла до України. Терміни перших постачань поки невідомі.

Politico зазначає, що Джо Байден вже використовував свої повноваження зі списання коштів. Так, у серпні незадовго до зустрічі із Зеленським він зобов'язав США надати Києву військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів. Частина цього траншу, зокрема стрілецька зброя і боєприпаси, прибула в Україну минулого місяця.

Як повідомляв Главред, вперше інформацію про схвалення США додаткової оборонної підтримки для України у розмірі 200 мільйонів повідомила кореспондент телеканалу CNN в Держдепартаменті США Кайлі Етвуд. За її словами, рішення ухвалили на тлі нарощування російських військ уздовж кордонів України.

За її словами, цю інформацію підтвердили чотири джерела.

"Адміністрація Байдена без зайвого шуму санкціонувала додаткову допомогу Україні в розмірі 200 мільйонів доларів в кінці грудня на тлі нарощування російських військ уздовж кордонів України", — написала Етвуд.

Можливе вторгнення Росії в Україну

8 січня 2022 року американське видання The New York Times оприлюднило нову карту скупчення російських військ біля кордонів України. За попередніми даними, там знаходяться близько 100 тисяч російських військових. У виданні зазначили, що російські війська оточують Україну з трьох сторін.

Свіжа карта складена на основі інформації, отриманої від українських і західних чиновників, а також з супутникових знімків.

При цьому опитані NYT аналітики не змогли однозначно сказати, чи має намір Росія напасти на Україну. Водночас вони зазначили, що Москва - на шляху до того, щоб отримати все, що треба для масштабного вторгнення.

11 січня The New York Times написало, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни. Як зазначає видання, представники адміністрації США зазначають, що вікно для вторгнення Путіна в Україну обмежене, оскільки весняна відлига може створити непрохідні умови для російської важкої військової техніки.

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