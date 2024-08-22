Над німецькою АЕС літають 'Орлани': ймовірно, запустили російські шпигуни - ЗМІ

Над одним із індустріальних районів Німеччині були помічені дрони, влада ФРН заявляє, що це можуть бути російські "Орлани".

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Дрони над Німеччиною можуть бути російськими / колаж: Главред, фото: Bild, Вікіпедія

Над одним із індустріальних та промислових регіонів Німеччини були помічені безпілотники, ймовірно, їх запускають російські шпигуни із суден у Північному морі. Про це пише видання Bild.

"БпЛА зафіксували над індустріальним парком ChemCoast, де розміщені нафтові, хімічні підприємства й виведена з експлуатації АЕС. Правоохоронці припускають, що це можуть бути "Орлани-10" з дальністю польоту 500-600 км та швидкістю 100 км/год", - йдеться у повідомленні видання.

Вперше над цією територією безпілотники були поміщені ще 8 серпня, з того часу регулярно кожної ночі над парком пролітає кілька дронів, які, ймовірно, є російськими.

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Прокуратура Німеччини розслідує це порушення, як факт агентурної діяльності. Поки що офіційно не було визнано, що це саме російські розвідувальні безпілотники.

Що таке "Орлан-10" "Орлан-10" — російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості виробництва ТОВ "Спеціальний технологічний центр", Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. В травні 2022 року була представлена ударна модифікація.

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