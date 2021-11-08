Саакашвілі терміново госпіталізують з в'язниці вертольотом

Стан політика різко погіршився.
Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі тільки, що почали перевозити в лікарню в горі вертольотом.
Про це повідомила нардеп і його кохана Єлизавета Ясько в Facebook.
Варто відзначити, що політик вже 39-й день продовжує голодування. Раніше Ясько повідомила, що консиліум лікарів після відвідин Саакашвілі терміново зробив заяву про необхідність негайного переведення в лікарню з мультитехнологічною апаратурою.
Цю інформацію підтвердила й уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова закликавши владу Грузії перевести Саакашвілі в українську лікарню.
Затримання та голодування Саакашвілі
Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили до колонії у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.
Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеіла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.
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