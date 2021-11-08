УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Саакашвілі терміново госпіталізують з в'язниці вертольотом

8 листопада 2021, 16:23

Стан політика різко погіршився.

Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі голодує вже більше місяця / УНІАН

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі тільки, що почали перевозити в лікарню в горі вертольотом.

Про це повідомила нардеп і його кохана Єлизавета Ясько в Facebook.

Варто відзначити, що політик вже 39-й день продовжує голодування. Раніше Ясько повідомила, що консиліум лікарів після відвідин Саакашвілі терміново зробив заяву про необхідність негайного переведення в лікарню з мультитехнологічною апаратурою.

Цю інформацію підтвердила й уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова закликавши владу Грузії перевести Саакашвілі в українську лікарню.

Затримання та голодування Саакашвілі

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили до колонії у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеіла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Михайло Саакашвілі Єлизавета Ясько
Зараз ви переглядаєте новину «Саакашвілі терміново госпіталізують з в'язниці вертольотом». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніші пиріжки з лаваша з сиром і зеленню: готувати всього 15 хвилинНайсмачніші пиріжки з лаваша з сиром і зеленню: готувати всього 15 хвилин У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуУ Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків Зодіаку Не снідайте так: 5 помилок, які непомітно гублять ваш імунітетНе снідайте так: 5 помилок, які непомітно гублять ваш імунітет Росія ризикує піти на самогубство, нападаючи на УкраїнуРосія ризикує піти на самогубство, нападаючи на Україну Пенсія 20 тисяч гривень: кому в грудні піднімуть виплатиПенсія 20 тисяч гривень: кому в грудні піднімуть виплати
16:49

Як швидко почистити срібло в домашніх умовах: 5 дієвих і простих способів

16:36

Кінець локдауну: названа область-кандидат на вихід з "червоної зони"Відео

16:23

Саакашвілі терміново госпіталізують з в'язниці вертольотомВідео

16:21

Мігранти з Білорусі атакують кордон Польщі: війська, поліція і прикордонники відбивають ударВідео

16:16

Лікар-інфекціоніст розвіяв міфи про вакцинацію і розповів про чіп в голціВідео

Реклама
16:14

МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинаціїВідео

16:12

"Вколіть вакцину, інакше буде важко": чоловік померлої від -COVID-19 багатодітної породіллі звернувся до вагітних

16:09

Північний потік-2 готують до запуску: будівництво повністю завершеноВідео

16:04

Лікар розповів, чому все більше українців помирають від коронавірусу

15:53

В Україні різко злетіли ціни на продукти: стало відомо про рекордне подорожчанняВідео

15:47

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

15:39

Відомого музичного продюсера і композитора жорстоко побили в Києві

15:38

"Зв'язали скотчем у ліжку": у Києві скоїли напад на суддю та пограбували

15:35

Смачні деруни з цибулею і сиром в духовці: готувати всього 12 хвилинВідео

15:32

Мама боїться приїхати, а тато не вакцинований: винуватець ДТП у Харкові не може здати аналіз кровіВідео

15:26

У Києві повністю вакцинувалася проти COVID-19 понад половина жителів – МОЗВідео

15:11

Напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні: в ЄС звинувачують ЛукашенкаВідео

15:04

За програмою Зеленського повністю відремонтували дорогу з Черкас до Києва лівим берегом

15:00

ЗМІ назвали ім'я нового глави "Слуги народу"Відео

14:57

Вбивство спортсмена через українську мову: подробиці про загиблого

Реклама
14:47

Єгипетський гороскоп за датою народження для жінок: як число народження визначає долюВідео

14:42

Краще, ніж свіжі фрукти: дієтолог назвала чотири найкорисніших сухофруктиВідео

14:34

У Чернівцях скажена білка покусала людей: на міських вулицях запровадили карантин

14:13

Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через УкраїнуВідео

14:12

Небезпека інфаркту: вчені назвали незвичайний симптомВідео

14:09

"Співмешканець бив мати, вона впустила сина": у Дніпрі немовля привезли лікаря з переломом черепа

14:05

"Після удару лобом, викочувалась з машини у вогні": Лідія Таран ледь вціліла в жахливому ДТП

14:00

Гороскоп на завтра для знаків Зодіаку: Близнюкам - любовний трикутник, Козерогам - грошовий бонусВідео

13:47

Голова водія застрягла у лобовому склі: на Волині в аварії загинули троє людейВідео

13:37

Киян залишили без ключових маршрутів: куди більше не поїдуть перевізникиВідео

13:31

Війська Польщі переведені у бойову готовність на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

13:23

У МОЗ розповіли, як часто хворіють на коронавірус вакциновані

13:10

Анастасія Приходько розкрила справжню причину відходу з політики

13:06

4-річний хлопчик замерзав, поки його мати валялася під будинком: деталі НП у Львові

12:55

Расистський скандал в УПЛ: "відмітився" провідний гравець Динамо та збірної УкраїниВідео

12:47

Любовний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: розставання, службовий роман або щасливі зміниВідео

12:40

Кожен третій - щеплений від COVID-19: в Україні прогнозують стрімке зростання вакцинаціїВідео

12:38

Пандемія СOVID-19 - не межа: Білл Гейтс попередив про біотеракти і нові загрозиВідео

12:31

У Зеленського попередили про можливе російське вторгнення і пояснили перекидання військ РФВідео

12:18

Обслуговування по-київськи: Лесю Нікітюк нагодували супом зі склом

Реклама
12:16

Життя на карантині: психолог розповіла, як зробити, щоб дистанційка не перетворилася на пекло

12:16

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

12:07

Загадкова смерть музейника зі Львова: у поліції розкрили перші подробиці

11:56

У Дніпрі новонародженому хлопчику провели складну операцію: серце зупинили на 5 годин

11:55

У Києві на Оболоні жінка влаштувала зоопарк у маленькій квартирі: фото бідних тварин

11:43

Немає щеплення - немає роботи: українців карають відстороненням за відсутність вакцинаціїВідео

11:35

Нова партія вакцини Pfizer вже в Україні: у МОЗ уточнили кількість дозВідео

11:28

В Україну завезли курятину із сальмонелою: де небезпечно купуватиВідео

11:22

Чиновники пояснили, чому вчителям без щеплення не сплатять лікарняні та не нараховуватимуть стаж

11:19

Надя Дорофєєва показала жахливі гематоми на руках і розповіла про екстрену госпіталізацію

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти