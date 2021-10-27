Адвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і відібрали паспорт: правозахисник залишився без документів

Саакашвілі залишився без українського адвоката / УНІАН

Українського правозахисника Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушовеца вигнали з аеропорту і не пустили до Грузії. Більш того, у чоловіка відібрали паспорт.

За його словами, це сталося без пояснення причин.

"Грузинську гостинність відчув на власному прикладі. Мене не пустили в аеропорту Тбілісі до Грузії. Навіть не пояснили причини. Забрали паспорт, передали його командиру екіпажу (зі слів стюардес). Я пояснив, що приїхав до Саакашвілі, але на жаль, повертаюся в Україну", - написав адвокат в Facebook.

Також, за його словами, стюардеса охарактеризувала його як "депортований пасажир".

В Україну він повертається вже без документів про посвідчення особи.

Реклама

"Тепер без паспорта повертаюся до Києва", - додав Грушовець.

Як раніше писав Главред, через голодування один з життєвих показників колишнього президента Грузії впав до критичного рівня, заявив адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодування. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештант сильно схуд і ледь пересувається.

Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 000 осіб вимагали випустити Саакашвілі, проте мітинг завершився мирно.