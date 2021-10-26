Саакашвілі входить до небезпечної стадії голодування - адвокат

Стан Саакашвілі погіршився / УНІАН

Через голодування один з життєвих показників колишнього президента Грузії впав до критичного рівня, заявив адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі, повідомляє Сегодня.

За його словами, вночі стало необхідне втручання реаніматологів, після чого показники здоров'я політика стабілізувалися.

Садзаглішвілі зазначив, що зараз Саакашвілі входить в таку фазу голодування, коли "в будь-який час очікується різке погіршення стану здоров'я".

"Вчора вночі один з життєвих показників в аналізах Михайла Саакашвілі впав до критичного рівня і стало необхідне втручання реаніматологів, після чого ці показники стабілізувалися. Це підтверджує те, про що сказав консиліум у своїй рекомендації і висновку, що зараз третій президент входить в таку фазу голодування, коли в будь-який час очікується різке погіршення стану здоров'я", - заявив Садзаглішвілі.

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Також він підкреслив, що в тюремній лікарні немає умов, необхідних для лікування Саакашвілі.

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"Консиліум у своєму висновку сказав, що лікування Михайла Саакашвілі має продовжиться в багатопрофільній клініці, де є можливість проведення магнітно-резонансного дослідження, комп'ютерної томографії та дуплексного сканування... У 18-му закладі немає можливості проводити ні магнітно-резонансне дослідження, ні комп'ютерну томографію", - резюмував адвокат.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі дуже погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 000 осіб вимагали випустити Саакашвілі, проте мітинг завершився мирно.