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Президент Грузії різко висловилася щодо помилування Саакашвілі

3 листопада 2021, 21:22

Зурабішвілі додала, що більше до питання помилування Саакашвілі вона повертатися не буде.

Саакашвілі
Президент Грузії відмовилася помилувати Саакавілі / УНІАН

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зробила гучну заяву про те, що ніколи не помилує колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі і не має наміру повертатися до цього питання.

Вона також відмовилася вважати його політичним в'язнем, йдеться в відеозверненні зурабішвілі.

"Моя позиція щодо помилування експрезидента тверда і незмінна - ні та ніколи", - сказала вона.

Зурабішвілі додала, що більше до питання помилування Саакашвілі вона повертатися не буде. Глава держави також заявила, що не вважає колишнього президента політичним в'язнем.

"Колишній президент не відповідає критеріям ні політичного в'язня, ні невинної жертви. Він прибув до країни добровільно й нелегальним шляхом", - уточнила Зарубішвілі, додавши, що Саакашвілі прибув до Грузії для дестабілізації ситуації в країні.

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Затримання Саакашвілі в Грузії

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили до колонії у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодування. Як повідомила представник "ЕНД" Анна Цитлідзе, арештант сильно схуд і ледь пересувається.

Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 тисяч осіб вимагали випустити Саакашвілі, проте мітинг завершився мирно.

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Михайло Саакашвілі новини Грузії
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