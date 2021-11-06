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У Грузії на акції на підтримку Саакашвілі помер активіст, опозиція висунула ультиматум

6 листопада 2021, 21:25

Учасники акції почали встановлювати намети біля руставської в'язниці. Вони збираються ночувати в них.

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У Грузії проходить акція на підтримку Саакашвілі / twitter.com/jelger

Біля СІЗО в Руставі в Грузії, де утримується експрезидент Михайло Саакашвілі, проходить акція на його підтримку. Протестувальники висунули владі ультиматум і розбивають намети, пише Руставі-2.

На акції лідер Єдиного національного руху Ніка Меліа звернувся до протестувальників. Він заявив, що грузинська влада повинна протягом 24 годин перевести Саакашвілі з в'язниці в цивільну клініку. В іншому випадку на понеділок буде оголошено великий мітинг на підтримку експрезидента.

"Даємо владі 24-годинний термін переведення Саакашвілі в цивільну лікарню. Якщо цього не відбудеться, то ми в понеділок, 8 листопада, о 20: 00 зберемося на площі "Свободи", - сказав він.

Учасники акції почали встановлювати намети біля руставської в'язниці. Вони збираються ночувати в них до тих пір, поки Саакашвілі не помістять в цивільну клініку, а не до тюремної лікарні, як пропонує влада.

За даними телеканалу, в акції беруть участь кілька сотень людей. Під час мітингу одному з протестувальників стало погано. Він помер у лікарні, куди його доставила швидка допомога. Причина його смерті поки що не відома.

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Затримання Саакашвілі в Грузії

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 000 осіб вимагали випустити Саакашвілі, проте мітинг завершився мирно.

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СІЗО акція протесту Михайло Саакашвілі новини Грузії
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